Así es la nueva pista de patinaje, sin hielo, en la CDMX

La pista de patinaje que se instalará esta semana en la plancha del Zócalo capitalino, y estará disponible para los visitantes del 14 de diciembre al 5 de enero de 2020, sustituirá a la tradicional pista de hielo que se montaba desde 2007; tendrá un ahorro de energía, de agua y será más económica que las anteriores.

La empresa suiza Glice será la encargada de colocar esta pista que fue importada desde Alemania y cuyo costo será de 10 millones de pesos, es decir, 66% menos que los 30 millones de pesos que se gastaban en las anteriores.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Viktor Meier, CEO de Glice, explicó que ellos desarrollaron un material de polímeros de alta densidad que parece hielo, se siente como hielo, pero no es hielo, no se derrite; entonces, se puede patinar encima con patines normales, con cuchillas de acero, pero con cero gasto de energía. No obstante, con este producto se pierde 2% de velocidad, comparado con las pistas de hielo.

“Las placas son polímeros de alta densidad con ingredientes como silicio, protección anti UV, entre otros; todos juntos hacen un material muy resistente y al mismo tiempo baja la fricción para que se pueda patinar encima. El material es 100% no tóxico”, comentó, y destacó que al ser importados de Alemania, este material debe cumplir con los más altos estándares de calidad de Europa.

La pista contará con alrededor de mil 956 paneles de este producto que será instalado la próxima semana en la plancha de la Plaza de la Constitución y tendrá una dimensión aproximada de 4 mil metros cuadrados, más grande que la pista del año pasado que se colocó en la Plaza de la República, que medía 3 mil 300 metros cuadrados.

Viktor Meier detalló que la forma de la pista es de hueso y en el centro estará el logotipo CDMX, por lo que habrá un circuito para evitar accidentes, “para que todos circulen a una dirección”

Destacó que a un costado de la pista habrá seis módulos, en donde se van a entregar los patines, para evitar cuello de botella y las filas tan largas, pero estarán diseñadas como cabañas.

Se calcula que este proyecto se instalará en una semana, contando días de reserva, pues su instalación es como un rompecabezas a nivel del suelo y sólo tiene que ser protegida por un plástico, por lo que no requiere una estructura para sostener las placas.

“Es el puro panel, no consumimos recursos naturales, no necesitamos de diesel, generadores, congeladores, u otros, además no hay que construir estructura, las placas se colocan directamente al zócalo e incluso se aprovecharán los desniveles que tiene”, dijo.

El CEO de Glice expuso que esta pista tiene algunas ventajas, como la absorción de choques, por lo que tendrán menos accidentes; así como más seguridad para los usuarios, pues no será tan resbaloso como el hielo, aunque por el lubricante estará húmeda.

“Nuestra visión es traer el deporte de invierno a todos esos lugares donde no hay hielo, incluso hemos colocado este tipo de pistas en lugares calurosos, como en Río de Janeiro”, comentó.

La pista de patinaje tendrá un cupo para mil 200 personas por hora, además contará con 3 mil patines disponibles, con una variedad de tallas, y el registro se podrá hacer de dos formas: por adelantado, en la página www.ecologisssima.mx, que se habilitará en los próximos días, y donde los usuarios podrán elegir su talla, horario y, una vez registrados, se les ortorgará un código QR que deberán entregar en los accesos a la instalación.

También habrá puntos de registro físicos, en las inmediaciones de la plaza de la Constitución, donde personal les ayudará a imprimirá el código QR.

Buscan ser referentes en la Ciudad

La titular del Fondo Mixto de Promoción del gobierno de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, informó que la institución a su cargo será la encargada de patrocinar la pista por medio de la promoción de la marca CDMX, tanto las activaciones, como su operación, donde se invertirán alrededor de 20 millones de pesos; sin embargo, con ello se busca que la Ciudad de México se vuelva referencia en el mundo, porque se está entrando a una agenda internacional que tiene que ver con el medio ambiente.

“Con esto estaremos ahorrando casi 400 mil litros de agua, que son al rededor de 80 pipas de 5 mil litros; 307 mil litros de gasolina, equivalente a 11 mil bidones de 30 litros, y más de 330 mil kilowatts de energía eléctrica que cualquier otra pista utilizaría”, explicó Félix Díaz, funcionaria capitalina.



La nueva pista tendrá forma de hueso con el logotipo CDMX; contará con un circuito de circulación de una sola dirección. Foto: ESPECIAL



Destacó que los horarios de la pista serán de nueve de la mañana a las 10 de la noche y aseguró que ninguna de las decoraciones que se sumarán a la pista llevarán plástico, pues todo será con un concepto ecológico.

“Va a haber varias activaciones, habrá unos arcos de luz, que son referencia en el mundo, vamos a tener esferas gigantes, un árbol de navidad gigante y otras actividades que esta semana anunciaremos”, comentó.

Félix Díaz aseguró que se tiene previsto que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, inaugure la pista de patinaje Ecologísssima y con eso comiencen las actividades navideñas en la Plaza de la Constitución y otros puntos que incluirán música, danza, teatro, audiovisuales y actividades infantiles.

En el primer cuadro de la capital, también se efectuará la presentación de las Mil Voces del Magno Coro, los domingos 22 y 28 de diciembre. El lunes 23 de diciembre se presentará la Gran Pastorela Mexicana Tradicional del Teatro Helénico y el sábado 28 se escuchará al Sonido Gallo Negro.

Para la celebración de Año Nuevo, el Gobierno de la Ciudad de México prepara una verbena en la Glorieta de la Palma, ubicada en Paseo de la Reforma, con la presencia estelar del grupo musical Los Ángeles Azules, que será el encargado de dar la bienvenida al año 2020.

Pese a estos cambios ecológicos del Gobierno de la capital, hay algunas alcaldías como Iztacalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo que sí instalarán pistas de hielo, con el objetivo de que las personas conozcan estas actividades.