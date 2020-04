Anuncian condonación de pago de agua en 71 colonias de Iztapalapa

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la condonación total del pago de los derechos por el suministro de agua, correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, así como los recargos y sanciones a los contribuyentes cuyos inmuebles se encuentren en 71 colonias de la alcaldía Iztapalapa.

Entre las colonias beneficiadas están: Barranca De Guadalupe, Barrancas De Buenavista, Barrancas De Tetecón, Tetecón (Tenorios), Buenavista, Campestre Potrero, Carlos Hank Gonzalez, Citlalli, Consejo Agrarista Mexicano, Degollado, Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, La Polvorilla, Las Cruces (Campestre Potrero), Las Peñas, Lomas De La Estancia, Lomas De Paraiso (Lomas De La Estancia), Lomas De San Lorenzo, Miguel De La Madrid Hurtado, Miravalles, Mixcoatl, Pueblo San Lorenzo Tezonco, Pueblo Santiago Acahualtepec y Santa Martha Acatitla Norte, entre otras.

De acuerdo con el aviso publicado en la gaceta oficial de la Ciudad, se otorgara a los usuarios de los servicios de suministro de agua, ya sea de uso doméstico o de uso doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto) y a los mercados y concentraciones públicas cuyos inmuebles se encuentren ubicados en estas colonias.

Para aplicar la condonación el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, previa verificación que realice, efectuará los descargos en los registros fiscales respectivos, sin necesidad de que medie petición del usuario del servicio.

Asimismo, este benefició no otorgará a los contribuyentes el derecho a devolución o compensación alguna y no será aplicable a los usuarios no domésticos, ni a las dependencias, entidades, órganos político administrativos y órganos autónomos de la administración pública, según corresponda, federal, estatal o de la Ciudad de México.