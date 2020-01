“Amarrar a Emilio sería quitarle su libertad”

Una semana antes de que Carlos Velasco interpusiera su denuncia ante las autoridades capitalinas por el robo de Emilio, su perro bulldog inglés, realizó una especie de investigación, en la que recolectó algunas pruebas y videos para presentarlos ante el Ministerio Público.

A un día de que Emilio regresó a su hogar, Carlos cuenta a EL UNIVERSAL que durante el operativo encubierto que realizó la Policía de Investigación (PDI) lo único que quería era aventarse hacia Emilio y abrazarlo, pero tuvo que esperar a que terminara la acción policial contra las dos personas que lo robaron el pasado 4 de enero.

Afuera de la estética de Carlos, Famous Hair Design, Emilio se pasea de un lado a otro sin que nadie lo detenga; se tira sobre el asfalto y de su hocico caen pequeñas gotas de saliva.

Carlos narra que su perro estaba estresado cuando lo tenían sus captores, por lo que una vez que estuvo en su casa, “cayó rendido”.

La relación de ambos, desde hace cinco años, los 365 días del año, es una rutina que, comenta Carlos, no modificará para Emilio, y asegura que pese al robo, no cambiará su seguridad, pues amarrarlo sería “privarlo de su libertad”.

“Estoy con Emilio los 365 días del año: se va conmigo, duerme en casa y al día siguiente volvemos a la misma rutina de trabajo. Él es mi compañero all time”, expresa con una sonrisa en el rostro.

“El día que Emilio se perdió fue un sábado, y me dijeron: ‘Oye, no vemos a Emilio’, a lo que respondí: ‘Bueno, por favor unos vayan a un lugar’, y comencé a organizar, pero con la frustración de que no me podía salir del salón, pues estaba en servicio. Gracias al equipo, iniciamos la movilización.



Carlos Velasco considera que su popularidad lo ayudó a allegarse de información útil para investigar la desaparición de su perro.



“Difundimos todo por redes sociales; lo segundo fue hacer rondines en las noches para ver si había alguien que lo sacara a pasear, pero no tuve éxito... Lo último fue conseguir material. Tengo la fortuna de ser una persona pública, y yo creo que eso fue una parte importante. Acudimos a la policía ya que habíamos recabado mucha información”, narra Carlos.

Luego de estos hechos, Emilio se convirtió en una estrella para la colonia Roma: a cada paso que da se interpone una persona con su celular para fotografiarlo o para acariciar su cabeza. Además, la gente se acercaba a Carlos para felicitarlo por la recuperación de su mascota, su compañero de vida.

Carlos Velasco dice que no habían sido víctimas de la inseguridad ; sin embargo, recomienda a las personas que son víctimas de algún delito que acudan a las autoridades, ya que “sí se puede”.

Dejan salir a uno. Luego de ser presentado ante un juez de Control, Luis Carlos “N”, uno de los ladrones de Emilio, fue vinculado a proceso por el delito de extorsión en grado de tentativa, pues solicitó 5 mil pesos para liberar al perro.

No obstante, el juzgador determinó que éste pasara su proceso en libertad.