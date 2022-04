Acusan a Dilcya García de reprimir a manifestantes en Chimalhuacán; piden destitución

Chimalhuacán, Méx.- Luego del desalojo violento que realizaron la madrugada del domingo corporaciones policiales de activistas que se encontraban en plantón en el Centro de Justicia de Chimalhuacán, decenas de colectivos feministas exigieron a las autoridades varias demandas, entre ellas la destitución de la fiscal de Genero mexiquense, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, a quien acusan de ordenar el operativo.

También, pidieron la destitución de la fiscal de Chimalhuacán y que se inicie una carpeta de investigación en su contra por “desaparición forzada, tortura y lesiones dolosas” contra Irene, una vecina, quien fue detenida por tres policías municipales, a las cuales acusan de ser las que la agredieron el viernes pasado.

El sábado un grupo de feministas acudieron a las instalaciones de la fiscalía regional a protestar y exigir justicia por lo que ocurrió, pero realizaron pintas, rompieron vidrios de puertas y ventanas del inmueble y durante la madrugada fueron desalojadas; varias de ellas resultaron lesionados durante el operativo, según dieron a conocer en transmisiones a través de las redes sociales.

“Alrededor de 200 elementos policiacos hombres con armas automáticas y grupos paramilitares vestidos de civil, golpearon, torturaron y robaron a 17 mujeres activistas y tres menores de edad a las afueras de la Fiscalía de Chimalhuacán durante el pleno uso de nuestro derecho a la libertad de expresión”, dice la carta que dirigieron a los gobiernos federal, mexiquense, así como organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales.

Al gobernador Alfredo del Mazo le expresaron que el “ataque” que sólo puede ser descrito como un acto de tortura y crimen de Estado, fue ordenado por la fiscal de Género Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, quien estuvo con las manifestantes antes del “ataque” sin dar una solución a las múltiples demandas.

“Al subir a su camioneta pudimos documentar cómo ordenó el ataque, por lo cual responsabilizamos directamente como la primer persona que debe ser investigada, juzgada y detenida por instruir las agresiones y daños sufridos por las víctimas de este crimen tan atroz”, establece la misiva que dieron a conocer en las redes sociales.

Además, acusaron al fiscal general de justicia estatal, José Luis Cervantes Martínez; a la alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez y a la fiscal regional de Chimalhuacán, María Esther Nolasco Núñez, “por su complicidad para que el ataque se llevara a cabo”.

Las integrantes de las organizaciones defensoras de las mujeres, demandaron también que las tres policías de Tránsito Municipal, sean removidas de su cargo y permanezcan en prisión preventiva.

Que se investigue a las personas que participaron en el “ataque” y se castigue a los culpables. Que se realice la reparación integral a todas las víctimas de este caso y que se otorguen medidas cautelares para Irene y toda su familia, así como para las activistas atacadas.

Le pidieron al gobierno de Chimalhuacán una disculpa pública y el compromiso de cero agresiones, hostigamiento y persecución contra activistas, colectivos y organizaciones civiles.

De no cumplir son sus peticiones, advirtieron que realizarán protestas y denuncias. “Y no pararemos hasta que se garantice el castigo a los culpables, la reparación integral del daño y la no repetición de lo ocurrido.

El ayuntamiento de Chimalhuacán afirmó que “en ningún momento se agredió a las mujeres ni se actuó con violencia, como acusan, y que siempre se buscó proteger y resguardar la integridad física tanto del personal como de los siete detenidos que se encontraban en el Centro de Justicia, ante la manifestación tan agresiva de parte de ellas”.

“A petición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el sábado Seguridad Ciudadana de Chimalhuacán prestó apoyo para resguardar el inmueble.

Los hechos comenzaron la noche del viernes 01 de abril, cuando policías de Tránsito Municipal pararon legalmente a un hombre y una mujer que a bordo de una motocicleta circulaban en sentido contrario en una avenida y, posteriormente, la consulta en Plataforma México arrojó que la unidad tenía reporte de robo por lo que se detuvo al conductor presentándolo ante el Ministerio Público de La Perla, de Nezahualcóyotl.

Su acompañante mujer fue por su propia voluntad al MP, luego de que se le dijera que ella debía irse, porque no había nada que perseguir en su contra. Pero ahí se nos ordena que sea regresada a Chimalhuacán y después ella afirma que en el trayecto fue golpeada y torturada”, explicó el gobierno local.