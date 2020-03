Abre Semovi la puerta a las motos eléctricas

En la Ciudad de México hay bicicletas y scooters compartidos. Sí, esos medios de transporte cuyo uso se puede contratar por aplicación móvil en los celulares y que tras su boom empezaron a ser reguladas por la Secretaría de Movilidad, a cargo de Andrés Lajous, y tras amparos y dificultades para sacar las reglas y a los jugadores, parece que el mercado se calmó. Ahora Movilidad abrirá la posibilidad a una nueva modalidad: las motonetas eléctricas compartidas, y no sólo ya lanzó las bases para los interesados, sino que ya habrá un periodo de prueba que va del 3 de abril al 24 de julio. Algunos se preguntan si este proceso ya no tendrá las mismas dificultades que los que hubo con las bicis y patines eléctricos. Veremos si la libra bien o no don Andrés.

¿Traman alianzas para 2021?

Le contamos que en redes sociales circuló una fotografía que levantó suspicacias entre varios. Nos platican que en la semana, el nuevo presidente del PRI, Israel Betanzos, junto con el coordinador del tricolor en el Congreso capitalino, Tonatiuh González, estuvieron en una comida con los dirigentes del Partido Verde Ecologista de México en la capital como es el presidente, Jesús Sesma, la líder de la bancada, Alessandra Rojo, pero también un viejo conocido, el experredista Leonel Luna, que ahora anda en labores electorales con el Verde a nivel nacional. También estuvo presente el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, el panista Mauricio Tabe, quien también es líder de su bancada. ¿Será que fue más que una comida de amigos, como nos dicen algunos de los asistentes, y realmente se está cocinando algo con miras a 2021? En política, nos recuerdan, nunca hay coincidencias.

Sutil rechazo al partido de Miguel Ángel Vásquez

Ayer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cuidando sus palabras, cuestionó que Miguel Ángel Vásquez, exsubsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas en la gestión de Miguel Ángel Mancera, pueda ser presidente de un partido político, pues la organización SOMOS sigue en búsqueda de su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Nos cuentan que señaló que si bien la decisión le corresponde a los consejeros electorales, pues hay que ver que el presidente de esa organización, pues, está detenido. Cabe recordar que Vásquez Reyes está acusado de desviar cerca de 293 millones de pesos de la caja de previsión de la policía auxiliar.

Quieren dar más protección a custodios

En medio de los diversos problemas que hay en las cárceles capitalinas, ayer, el subsecretario de Sistema Penitenciario, Hazael Ruíz, lanzó un protocolo de seguridad para los custodios. Y es que como lo hemos documentado en esta casa editorial, en los últimos meses las ejecuciones a personal que labora en estos centros de reclusión si bien no ha subido, tampoco desaparece. Por ello, se lanzó una serie de directrices para que los custodios puedan tomar medidas preventivas; las autoridades les sugieren que se quiten el uniforme al salir del centro penitenciario, no tener rutinas, no familiarizarse con los reos, entre otras. ¿Será que estas medidas son las que desean o han pedido los custodios para garantizar su seguridad?