Tómate una infusión, Karen: los beneficios de la uña de gato

La uña de gato tiene una amplia historia involucrada en la medicina, puesto que durante 2,000 años se ha usado en remedios para enfermedades. Por esto, algunas personas la usan en infusiones para aliviar molestias.

También conocida bajo su nombre científico como Uncaria tomentosa Willd DC, esta es una liana trepadora o rastrera con más de 40 metros de longitud y 20 metros de altura. Crece en selvas de América del Sur con luz abundante, específicamente en países como Perú, Colombia o Bolivia.

En Menú te presentamos cuáles son los beneficios de ingerir infusión de uña de gato o garabato amarillo.

Características de la uña de gato

La corteza de esta planta es de color amarillo o verde amarillento. Las hojas son elípticas u ovaladas, con una medida de 7.5 a 17 centímetros de longitud, y de 4.3 a 12 centímetros de ancho. En la zona del envés tiene pequeños y finos vellos que se extienden por toda la hoja. Además, los frutos que llegan a frotar de la planta son pequeñas cápsulas lisas de color morado.

Foto: Vangeliq.petrova / Wikimedia Commons

Dentro de la historia de esta planta, la humanidad la ha usado con fines terapéuticos, en especial la parte de las hojas y la corteza, las cuales tienen propiedades febrífugas, antirreumáticas y antigripales.

Un poco de historia

Durante miles de años, las tribus nativas en Perú, Brasil y otros países de América del sur, usaban a la uña de gato como un remedio para la salud; sin embargo, también bebían el agua del tallo como una bebida vigorizante, y también era para usarlas con fines espirituales.}

Se dice que su descubrimiento surgió en 1830, cuando fue descrita como especie por primera vez. No obstante, en los años cincuenta del siglo XX, el naturista alemán Arturo Brell llevó a cabo los primeros experimentos de esta planta, tras recolectar una muestra en la selva central peruana.

Foto: 五玄土 ORIENTO / Unsplash

Además, años después, el antropólogo alemán Oscar Schüler, que trabajaba en Perú, le diagnosticaron cáncer terminal. Como parte de su tratamiento, usó la uña de gato para ayudar a curar su enfermedad. Luego, a la planta le hicieron pruebas químicas en el Departamento de Farmacología de la Universidad de San Marcos para conocer más sobre sus efectos curativos.

Propiedades

El grupo principal de activos que contiene la uña de gato en su composición química son los alcaloides, compuestos básicos nitrogenados que se sintetizan a través de aminoácidos, y que generalmente actúan sobre el sistema nervioso central y autónomo; aunque también actúan como antiespasmódicos, antitusivos, diuréticos, antinflamatorios, entre otros. Sin embargo, son dos grupos de alcaloides que destacan en la planta: los indólicos y oxindoles.

Es necesario resaltar que existe una diferencia de contenido de alcaloides en las diferentes partes de la planta, por lo que hay una mayor concentración tanto en la raíz como en la corteza. Asimismo, el contenido de sustancias activas varía dependiendo de la zona geográfica y la estación del año.

Foto: Dimitrio Lewis / Flickr

Beneficios de una infusión de uña de gato

Es necesario resaltar que la Comisión E del Ministerio de Sanidad en Alemania no ha aprobado alguna indicación sobre la uña de gato, pero es común para usarse para problemas gastrointestinales, así como para ayudar a combatir la diabetes, cirrosis, tumores malignos y enfermedades virales.

Sin embargo, algunos estudios han comprobado que la uña de gato tiene efectos antiinflamatorios para atender reumas artritis, etc., gracias al ácido quinóvico.

También, otras evidencias científicas apuntan a esta planta como parte de la prevención y el tratamiento del cáncer. En este sentido, estudios que evalúan el efecto citostático y antimutágeno de la uña de gato demuestran que esta aumenta la tasa de inmunoglobulina en pacientes con cáncer.

Foto: Manel / Flickr

Sobre los efectos citostáticos y antimutágenos, se ha comprobado que el extracto de la planta exhibe actividad citostática en los tumores homopopéyicos humanos; asimismo, los alcaloides inhiben el crecimiento de células leucémicas. Sin embargo, las pruebas químicas son escazas y no hay certeza exacta que estos efectos sean 100% efectivos.

Por otro lado, la uña de gato posee una actividad inmunoestimulante, efectos antivirales, antirradicales, y no tiene un nivel de toxicidad alto. A pesar de esto, no es recomendable servir infusiones a niños menores de tres años, porque no hay pruebas clínicas en este rango de edad.

Del mismo modo, debido a sus propiedades inmunomoduladoras, no es recomendable para pacientes después de haber recibido un trasplante, así como en enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple y tuberculosis.



