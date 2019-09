En septiembre se conmemora el aniversario de la Independencia de México y muchos restaurantes desarrollan un menú especial para celebrarlo con la intención de recopilar las sabores de nuestro país y ofrecerlos durante una corta temporada.

Si tienes ganas de probar platillos muy mexicanos, visita algunos de los lugares que te proponemos. De verdad, no te vas a arrepentir porque los menús los hemos probados nosotros y sabemos que son deliciosos. Además, la lista la estaremos actualizando frecuentemente, agregando nuevos restaurantes para que conozcas las sugerencias que te tenemos.

Restaurante Los Dones, al interior del Hilton Reforma

Junto con su equipo, Víctor Terán, chef ejecutivo del hotel Hilton Reforma, desarrolló un menú especial para conmemorar la gesta de independencia. La investigación y el desarrollo de los platillos tardó poco más de dos meses, para encontrar y combinar algunos de los sabores más representativos de nuestro país. En el menú destacan platos como Fiambre de los Insurgentes, que consiste en una combinación de lengua de res, pata de cerdo y pollo sobre quelites; y Tamal de Huachinango, relleno con chilaca, epazote y cilantro, servido con mole te tamarindo y arroz. Entre los postres destaca el Chile Poblano caramelizado con helado de nogada.

Hilton Reforma: Avenida Juárez 70. Col. Centro

Del 2 al 16 de septiembre de 2019

Fiambre de los Insurgentes

Vegan Inc.

Ser vegano o vegetariano no es impedimento para disfrutar de las fiestas patrias y su gastronomía típica. Eso lo sabe perfectamente Andrés Aguilar-Águila Loustaunau, creador de Vegan Inc, quien para este mes ha desarrollado un menú especial con algunos antojitos que ha reinterpretado con vegetales e ingredientes orgánicos. Entre los platillos que bien vale la pena probar, aún si no eres vegetariano o vegano, están la orden de Flautas rellenas de setas al pastor, que sirven en salsa verde; una Pasta de huitlacoche servida con una crema de almendra y puré de huitlacoche, decorada con queso de almendra, flor de calabaza y huitlacoche salteado. Un imperdible es la torta ahogadas que está rellena de carnitas de setas y frijol negro refrito, bañado en salsa de jitomate rostizado con chile de árbol. En cuanto a los postres, está para la época los black churros de carbón activado, que se sirven con chocolate caliente o con cajeta de almendra.

Dirección

Av. Revolución #1544, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón

Torta ahogada (Foto Cortesía)

Hyatt Regency Mexico City

Si lo que tienes es antojo, entonces puedes lanzarte a uno de los cinco locales que tiene el hotel Hyatt Regency Mexico City donde han preparado algunos de sus platillos de la carta en versión ' a la mexicana'. En Yoshimi, por ejemplo, estará disponible un rollo de sushi preparado con chicharrón de salmón, que está inspirado en un taco de chicharrón tradicional, que se sirve con un pico de gallo o podrás probar un Yakimeshi preparado con piña y carne al pastor.

En Teppan Grill tendrán el Nogada roll preparado con el relleno tradicional de los Chiles en Nogada, aunque también hay Tostadas de pescado. En Rulfo Paraje Latino podrás disfrutar del clásico Chile en Nogada y para rematar, en Pastelería Amado podrás consentirte con buñuelos, los tradicionales panes Garibaldis o si tienes mucho antojo, de plano llévate el pastel de tres leches de cajeta.

Dirección:

Campos Elíseos #204, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo

(Foto Cortesía)

Arango, cocina de origen

Para el mero día del 15 de septiembre, el chef Alejandro Cuatepotzo celebrará su primer Día de la Independencia en su restaurante Arango, cocina de origen, con una cena para dar el tradicional Grito. Para esa noche, exclusivamente, está organizando su Noche mexicana donde se podrá degustar un menú de cuatro tiempos. El primero: Guacamole con chicharrón de res y cerdo, Coctel de camarón estilo Acapulco, Tamal de suadero con rajas y queso fresco y Cemita poblana de milanesa de res. De segundo tiempo un Chilpachole de mariscos. Para el tercero: Lechón a la inglesa, Barbacoa de cordero lechal, Tablita de res a las finas hierbas y Mixiotes de calabazas. En cuanto a las guarniciones habrá Puré de papa, Vegetales a la parrilla y Frijoles charros. En cuanto a los postres, se servirán Jericalla,

Pastel de elote, Helados y sorbetes. Además, para quienes son de carrera larga habrá un menú trasnochador, en el que se servirá Birria, Tacos árabes, Pambazo de chorizo y papa y Tacos de cecina enchilada. Habrá coctel y cerveza de bienvenida. Las bebidas serán a la carta.

Dirección:

De La República 157, 7º piso, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc

(Foto Cortesía)