Desde propuestas de panes y quesos artesanales de ranchos y granjas, hasta coctelería de autor o cocina mediterránea con vistas a la catedral, San Miguel de Allende lo tiene todo.

Hoy en Menú, nos dimos a la tarea de armar una lista con algunas de nuestras recomendaciones para un recorrido gastronómico en San Miguel de Allende llena de sabor.

¿Dónde comer en San Miguel de Allende?

Hortus

Esta es, probablemente, la propuesta más desafiante que vas a encontrar en el pueblo y no de mala manera. La cocina mediterránea, el menú con ingredientes locales y el espacio íntimo hacen de Hortus el rincón apto para una cena, un brindis o simplemente para contemplar La Parroquia de San Miguel Arcángel.

Y claro que no puedes dejar pasar la oportunuidad de disfrutar un vino o un cóctel insignia como el “Te por ocho”, a base de tequila blanco, té blanco, infusión de frambuesa y limón.

Encuentras hummus y tabule, chistorra con burrata, sardina al grill, calamares, entre otras. La pasta Tagliolini o el New York steak, es una de las recomendaciones del equipo.

Dirección: Portal de Guadalupe 12, Centro

Panio

El lugar obligatorio para degustar un pan crujiente y calientito. Este proyecto nace en 2011 bajo la creatividad de Alberto Laposse, quien combinado los oficios de la panadería y la arquitectura dio vida a Panio.

Actualmente, cuenta con cuatro sucursales dentro del pueblo, así como una en Celaya y una más en Querétaro. Pequeño pero garantiza la producción artesanal, y es el principal distribuidor de pan en San Miguel de Allende.

Y tienen mucha variedad; desde los salados tal como la hogaza, bolillos, ciabatta o batard, hasta opciones dulces como el clásico chocolatín, panettone, roles de canela, donas brioche y más, incluyendo opciones de temporada.

Dirección: Salida a Celaya 69, Centro

Bekeb

Para las celebraciones de noche, en poco tiempo el bar Bekeb se ha consagrado como un spot alternativo. Se encuentra escondido en el hotel Live Aqua Urban Resort de San Miguel de Allende, pero desde su fachada puedes vaticinar lo que te espera.

Fabiola Padilla, originaria de Los Altos de Jalisco y propietaria del bar, ha impregnado su esencia en cada espacio. Para empezar, el diseño de sus interiores te transporta a una película del viejo oeste, y se complementa a la perfección con su coctelería de autor: tragos elaborados con ingredientes locales.

Estrenando nueva sede, Bekeb acaba de cumplir 5 años y festejaron con una curación de cocteles únicos en la celebración.

Dirección: Calz. De La Presa 85, Centro

Rancho La Estrella

Una opción nueva e imperdible en San Miguel de Allende. Si eres amante de los quesos de cabra, en el Rancho La Estrella podrás catar numerosos productos frescos, por sí solos o integrados en panes artesanales como focaccia y hogaza.

Los ingredientes de todos los platillos se obtienen de sus propios huertos, desde las hierbas aromáticas hasta los vegetales para elaborar bebidas inesperadas como el agua de jitomate.

Además, la diversidad de su rebaño caprino permite obtener combinaciones de quesos salados, cremosos, dulces, naturales o especiados. El pasado 31 de octubre realizaron su primera degustación abierta al público.

Dirección: Llano del Pino, 37688, Guanajuato

Cumpanio

“Con quien se comparte el pan”es la promesa que este restaurante carga en su nombre. Es un bistro ubicado a unas calles del Jardín Principal y junto a Panio. Se trata de un restaurante donde se puede degustar el pan en todas sus presentaciones, a cualquier hora del día y sin limitaciones.

Ir con apetito es esencial, aunque sea para degustar unos huevos Cumpanio, servidos sobre pan horneado con salsa verde y queso gratinado, o algo más elaborado como un bagel de salmón ahumado, con queso doble, crema y alcaparras.

Prueba la coctelería clásica y sus vermut. No te pierdas las colaboraciones con cavas y bares como Cava Caramullo y Oropel.

Dirección: Correo 29, Centro

