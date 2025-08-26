Este miércoles 27 de agosto se llevará a cabo en la CDMX el tan esperado "Pide lo que quieras, paga lo que puedas" que contará con la participación de más de una veintena de restaurantes, bares, cafés, panaderías, y proyectos gastronómicos.

Hoy en Menú, te compartimos la lista actualizada de los lugares que participaran en esta iniciativa que busca abrir espacios sin barreras económicas.

¿Qué es la iniciativa "Pide lo que quieras, paga lo que puedas"?

En un momento en que el costo de vida en la Ciudad de México va en constante aumento, “Pide lo que quieras y paga lo que puedas” es una iniciativa para recordar que esta industria juega un rol más allá del económico; los restaurantes, las fondas, los puestos callejeros, los cafés, las panaderías o los bares, son lugares de gozo y espacios de encuentro social e intercambio cultural.

Con el objetivo de reforzar el vínculo entre los restauranteros y los comensales, Norma Listman y Saqib Keval, chefs y propietarios de Masala y Maíz, promovieron esta idea que surgió durante la pandemia. Listman explica que, “fue la respuesta para apapachar a nuestra comunidad. Todos estábamos pasando un momento súper difícil y queríamos compartir lo que hacemos quitando el estrés que significa el intercambio económico”.

En Masala y Maíz han repetido la experiencia varios años y este 2025 extendieron la invitación a sus colegas, muchos de los cuales están felices de participar para agasajar a clientes, vecinos y nuevos visitantes.

¿Qué restaurantes participaran en este "Pide lo que quieras, paga lo que puedas" masivo?

Este miércoles 27 de agosto una veintena de proyectos culinarios quitarán los precios del menú y aquí te dejamos la lista completa.

Masala y Maíz

Dirección: C. Artículo 123 116, Centro, Cuauhtémoc, CDMX

Ciclo Mexicano

Dirección: Av. José Martí 65, Escandón, Miguel Hidalgo, CDMX

Umami

Dirección: Abraham González 77, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX

Expendio de Maíz Sin Nombre (una estrella Michelin)

Dirección: Av. Yucatán 84, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

Destello Barra de Especialidad & Panadería Valle Luna

Dirección: C. Rumania 700, Esquina Zapata, Benito Juárez, CDMX

Mignon Pätisserie

Dirección: Río Nazas 100, Cuauhtémoc, CDMX

Malix

Dirección: Av. Isaac Newton 104, Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX

Outline

Dirección: Av Oaxaca 99, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

Cinco y Dos Pan

Dirección: Río Nazas 45-Local 4, Cuauhtémoc, CDMX

Bacal

Dirección: Av. Baja California 158, Roma Sur, Cuauhtémoc, CDMX

Bao Bao Taiwanese Eatery

Dirección: Guanajuato 202, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

Baldío (una estrella verde Michelin)

Dirección: Antonio Sola 26, Condesa, Cuauhtémoc, CDMX

Cicatriz

Dirección: C. Dinamarca 44, Cuauhtémoc, CDMX

Mux México

Dirección: Jalapa 189, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

Fideo Gordo

Dirección: Salamanca 87, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

AHUMALIA

Dirección: Zacatecas 206, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

Loup Bar

Dirección: Tonalá 23, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

VIA SOL

Dirección: Unión 88-C, Escandón I Secc, Miguel Hidalgo, CDMX.

Tina Café

Dirección: Sacramento 121, Insurgentes San Borja, Benito Juárez, CDMX

RUDO

Dirección: Caleta 554, Narvarte Oriente, Benito Juárez, CDMX

Sobremesa Desayunador & Aperitivos

Dirección: Av. Coyoacán 132-local-B, Del, Col del Valle Nte, Benito Juárez, CDMX

Mita

Dirección: Nogal 262, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc, CDMX

Ramiro Cocina (único restaurante participante fuera de la CDMX)

Dirección: Calle 41 x 58 y 60, P.º de Montejo 386 D, Centro, Mérida, Yuc.

¿Cómo funciona la dinámica "Pide lo que quieras, paga lo que puedas"?

La dinámica es simple. Los comensales pueden acudir a uno de los sitios participantes para vivir una rica experiencia y al llegar la cuenta, pagar lo que quieran o consideren justo.

Para Listman este día es especial tanto para la comunidad como para quienes están en la cocina porque se reconectan con la raíz de su oficio: “Nos gusta hacer lo que nos gusta por el placer de hacerlo. El pide lo que quieras y paga lo que puedas es un acto realmente de confianza de parte de los dos lados, de intercambio”.

Por otro lado, Keval se emociona al decir que, “abrir las puertas más y hacerla mesa más larga para que todos puedan disfrutar tu comida, es un acto muy bello y con mucho amor”.

