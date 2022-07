Qué personas no deben beber cerveza

La cerveza es una de las bebidas favoritas de los adultos en el mundo. ¿Quién no ha saboreado un trago bien frío mientras come una carne asada o disfruta de alguna celebración? No obstante, es importante recordar que tomar cualquier trago con alcohol tiene repercusiones en nuestro organismo, por eso es necesario un consumo responsable, y más para algunos tipos de personas.

Y es que si bien todos debemos medirnos en cuanto a consumo de cerveza se refiere, es importante saber que existen grupos de personas que en definitiva deben evitar esta bebida ya que de no hacerlo perjudicarán su salud. En Menú te contamos todos los detalles, además de cómo debes tomar con equilibrio esta bebida milenaria.

Cerveza, ¿una no es ninguna?

De acuerdo con un artículo del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Estado Unidos un trago estándar contiene 0.6 onzas, es decir 1.2 cucharadas de alcohol puro. Así, en la mayoría de los casos, podríamos decir que 355 mililitros de cerveza corresponden a un trago de alcohol. Sin embargo, la graduación alcohólica depende de las marcas y, en el caso de la cerveza suelen ir del 4% al 6%.



Foto: Pixabay

Grupos de Personas que no pueden consumir cerveza

Como mencionamos anteriormente, es importante que el consumo de cerveza no nos sobrepase pues, a pesar de lo rico que puede ser beber una "chela", un reciente estudio del portal Eat this, not that, reveló que existen 5 grupos de personas a las cuales no se le recomienda consumir alcohol debido a las repercusiones clínicas que tendrían. En la lista se encuentran las siguientes.

1.- Diabetes o prediabetes. Las personas que tienen esta enfermedad deben restringir su consumo de cerveza. La razón es que la bebida contiene azúcar, misma que se genera en el proceso de fermentación. Esto puede ocasionar una hipoglucemia, una disminución de glucosa en la sangre que puede agravar el tratamiento de este padecimiento, así lo advirtió el gastroenterólogo Jonathon Kung que colaboró en el artículo.

2.- Personas con el síndrome de intestino irritable (SII). El doctor Kung mencionó que estás personas tampoco pueden consumir cerveza ya que esta les ocasiona hinchazón, gases, diarrea, y dolor abdominal, además de que debilita el cierre del esfínter esofágico lo que provoca problemas de acidez.

3.- Sobrepeso. No es recomendable para estas personas el consumo de cerveza ya que el especialista detalló que puede afectar el déficit diario de calorías necesario para perder peso, así que lo mejor es consumir agua.

4.- Celíacos. Estás personas deben evitar tomar cerveza ya que en la bebida existe presencia de gluten que al ser consumido puede ocasionar que se inflame el intestino y traer consecuencias importantes.

5.- Hepáticos. Las personas con cirrosis corren mayor riesgo ya que su hígado está dañado y, al beber cerveza, este se irrita, lo que empeora el estado y la función del órgano y, por ende, puede ocasionar una disminución de la función hepática.



Foto: Pixabay

Bebe con moderación cerveza

Ya conoces cuáles son los grupos de personas a los cuáles se les recomienda evitar totalmente el consumo de esta bebida. Si crees que puedes pertenecer a alguno, lo mejor es que acudas a tu médico para obtener un diagnóstico adecuado y te especifique si es necesario restringir el consumo de cerveza.

No obstante, si no perteneces a ninguno de esos grupos, el CDC hace hincapié en que bebas con moderación, por lo que recomienda que las mujeres beban solo 1 trago o menos al día, mientras que en lo hombres el máximo es de 2 tragos al día. La CDC también menciona la importancia de no beber por hábito y que beber menos alcohol es mejor para tu salud.



Foto: Pixabay

Ahora que ya conoces todo sobre el consumo de la cerveza y los efectos que puede traer, tómalo en cuenta la próxima vez que se te antoje una "cheve".

