Mendoza, Argentina.- En el marco de la entrega de las estrellas de la Guía Michelin, visité Casa Vigil unos días antes de que le dieran por primera vez dos estrellas, de las cuales, una de ellas le reconoce sus acciones sustentables. Nos recibió Alejandro Vigil, conocido como “El Diablo” y “El Messi del vino”. Para mí, el rockstar de Mendoza.

Leer más: San Luis Potosí, la siguiente sede de México Selection

Lo digo porque los comensales no solo visitan el lugar para comer y beber rico, asisten a Casa Vigil para conocer a Alejandro, tomarse fotos con él y tener su autógrafo. Sin duda, él es un showman que no solo sabe de vino y gastronomía, también sabe cómo conducir experiencias y de negocios.

El “infierno enológico” es Casa Vigil

Conoce la trayectoria de "El Diablo"

Alejandro Vigil es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de Mendoza; además de tener dos maestrías en Enología e Irrigación. Fue nombrado en julio de 2007 director de Enología de Catena Zapata, etapa en la cual, la bodega fue nombrada New World Winery of the Year por la revista Wine Enthusiast, así como otros reconocimientos que lo catapultaron a él y la bodega donde trabajaba con la familia Catena.

Leer más: Vino tinto y rosado para una coctelería de fiesta

Vigil creó en su casa, un viñedo, así como un espacio que ofreciera una experiencia sensorial.

El “infierno enológico” es Casa Vigil

Un páramo donde s eproduce el vino "Enemigo"

A este páramo lo llamó “Chachingo”, un término mendocino para referirse a un sitio lejano. En este lugar además los viñedos y huertos que abastecen el restaurante, también generó un “infierno” inspirado en la Divina Comedia de Dante Alighieri.

La bienvenida es con una copa de vino en mano mientras recorres el pasillo en donde se asoma el viñedo por ambos lados y llegas al huerto, el cual es muy instagrameable. A un costado se encuentra la casa de la familia Vigil y al fondo, el restaurante, distinguido por sus vitrales que iluminan las mesas por efecto del sol.

Leer más: Aprende a cocinar con vino como un profesional

Para abrir apetito me ofrecieron el pan de la casa acompañado de aceite de oliva, que también se produce en Casa Vigil. en seguida, comenzaron a presentarme todos los vinos, todos los enemigos de la casa. Me indicaron que podía irlos probando en el orden que quisiera: tanto blancos como tintos.

El “infierno enológico” es Casa Vigil

Antes de entrar al restaurante a comer, el enólogo y Constanza Hartung, la export manager del lugar, me guiaron por el “Infierno” en donde está la cava, un espacio rodeado de arte.

Finalmente ascendí al cielo. El mismo Alejandro Vigil me ofreció una empanada de osobuco con la receta familiar de su abuela, la carne simplemente se deshacía en la boca. Elegí una empanada de humita, costilla acompañada de un Malbec y un volcán de chocolate semiamargo. Cabe decir que también probé las cervezas locales Chachingo. Degusté un par dulces, afrutadas y aromáticas, bastante ligeras y frescas para el calor que hacía, pues viajé en plena primavera en Argentina.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters