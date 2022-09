Diseñador mexicano inventa la pambazoburger, aquí la puedes probar

El pambazo es un antojito mexicano que no falta en los mercados, merenderos y en los puestos de la esquina. No es una torta, no es una fritanga y tampoco un guisado. Es algo intermedio en todo lo anteriormente mencionado, tal vez lo que más se acerca a su configuración garnachero podría ser la torta ahogada, pero tampo lo es.

Se trata de un pan de sal llamado pambazo el cual es remojado en una salsa ligera de chile guajillo con especies para después ser pasado rápidamente por aceite. Se parte a la mitad, se rellena de chorizo o de longaniza con papa además de lechuga fileteada, salsa verde, queso y crema. Toda esta preparación se elabora en el comal de manera rápida. Lo común es emplatar al pambazo en un plato de plástico de color con bolsa de plástico a manera de forro.

Comer el pambazo puede implicar un reto, ya que conforme pasa el tiempo tiende a aguadarse un poco y uno cae en la posibilidad de hacer un desastre en el plato. Esto se come rápido para disfrutar el pan entero y el guisado a buena temperatura.

En Indómita, la hamburgesería de la colonia San Rafael (y que ahora también podemos encontrar en la Roma) la hamburgesa de temporada está dedicada a las fiestas patrias. Se trata de una colaboración con el diseñador mexicano Andrés Lhima, quien es fanático de los pambazos y también de las hamburguesas.

"El pambazo es el platillo que reúne a la familia para cenar en la noche del grito, es como si fuera el pavo o lomo navideño, pero en septiembre. Es una receta de importancia familiar, también es la antesala de la cena navideña o de Año Nuevo", comenta Andrés Lhima en entrevista para Menú en El Universal. Así es como Rosa María, la mamá de Andrés, cada 15 de septiembre prepara pambazos sin falta y ahora comparte su gusto en Indómita, un recinto dedicado a las hamburguesas, la cerveza artesanal y la música.

¿De qué está hecho el pambazo burger?

La reiterpretación del pambazo es Indómita es un pan de masa madre ahogado en adobo de chile guajillo. entre los panes encontrarás brisket a las brasas ahumado durante 14 horas, puré de papa, chorizo, queso manchego y lechuga. Se acompaña de salsita verde, un encurtido de cebollas y un pozole blanco a manera de guarnición.

El pambazo burger estará disponible únicamente en el mes de septiembre. Además, a tu mesa, la hamburguesa llegará en una manteleta ilustrada con lso diseños más icónicos del diseñador.

¿Quién es Andrés Lhima?

Es diseñador industrial mexicano (especializado en producto) con estudios en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (C.I.D.I.) de la Facultad de Arquitectura de la U.N.A.M. De diseños gastronómicos, él es famoso por sus platos en forma de tlacoyos, su taza jarrito de cerámica en alta temperatura, la taza en forma de gelatina y dos destapadores producidos por Kikerland: el luchador destaapdor y la calaverita de acero inoxidable.

Sus productos se han vendido y exhibido en la tienda del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA Design Store N.Y. y Tokio) en la feria Maison & Objet and More en París y tiendas de museos de México como el Museo Nacional de Antropología, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), Museo Amparo, Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), Museo de Artes y Diseño Franz Mayer, Museo del Objeto del Objeto (MODO) y Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo.

Uno de sus primeros diseños, Fidencio Sillón , fue seleccionado para formar parte de la prestigiosa colección de diseño de Vitra Design Museum en Alemania, siendo el único diseñador mexicano con esta distinción.Fue seleccionado para exponer su trabajo en Salone Satellite como parte del 60° aniversario de Salone del Mobile en Milán Italia donde presento la azucarera Mamá Canguro. En ese mismo evento, fue incluido en el concurso Satellite Awards con su emblemático Fidencio Sillón.

¿Dónde?

Indómita la Roma

Monterrey 80, Col. Roma

Horarios: mar.- sáb de 14-22 y dom. de 14-19 hrs.

Whatsapp:5615043552

Indómita San Rafael

Miguel Schultz 7 Col.San Rafael

Horarios: mar.- sáb de 14-22 y dom. de 14-19 hrs.

Whatsapp: 5573529678