Cuando se trata de ocasiones especiales, es bien sabido que tienes que hacerlo en un lugar igual de especial, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se quedó atrás.

Después de tomar protesta, los ahora ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron a celebrar sus nuevos cargos en uno de los mejores restaurantes de cocina francesa en Polanco.

Hoy en Menú te compartimos los precios de este increíble lugar para que tú también celebres tus ocasiones especiales a la francesa. ¡Toma nota!

¿Dónde se ubica el restaurante Au Pied de Cochon?

Au Pied de Cochon, el restaurante donde celebró la Suprema Corte, es un restaurante de cocina francesa ubicado en el Hotel Presidente InterContinental en Campos Elíseos, Polanco.

Foto: Instagram.

Sin embargo, este restaurante en Polanco no es solo famoso por su impresionante cocina francesa a cargo dle chef Frédéric Lobjois, también lo es por su servicio 24 hrs. ¡Así es! Puedes ir a disfruta de su comida a la hora que sea.

¿Cuánto cuesta comer en Au Pied de Cochon?

El menú de Au Pied de Cochon es francés por donde lo mires, pero igualmente cuentan con opciones muy variadas y hasta con una fuente de mariscos para que tu cena de celebración sea todo menos repetitiva.

Cabe mencionar que los precios en moneda nacional que te compartimos a continuación son un aproximado en promedio por platillo, y puede variar individualmente en la carta.

Foto: Instagram.

Para las entradas, no hya nada como una ensalada ($300), y hay para escoger; de endivias, especial de la casa, de queso de cabra caliente, y hasta de higo y jamón serrano. incluso puedes optar por algo más fancy y pedir un plato de jamón ibérico de bellotas ($890)

Si andas en el mood de carne, para nada te vas a decepcionar pues cuentan con una amplica variedad de cortes y opciones. Desde ago clásico como el rib-eye ($690) o las cortillas de cordero ($690), hasta cosas un poco más adhoc al lugar como el pato confitado ($540) o el tartar de res ($440).

Foto: Instagram.

Para los amantes del pescado, también hay varias opciones de filetes ($520) de huachinango, róbalo, salmón, o atún. Incluso puedes optar por unos camarones rostizaos ($500) o un callo de hacha ($510) para darle variedad a la velada.

Claro que los favoritos de todos son las fuentes de mariscos (desde $1600 y hasta $4100) que incluyen ostiones kumamoto, de Baja California, Bogavante Canadiense, almejas chocolata, almejas blancas, y hasta camarones. ¡Todo un festín para los amantes del mar!

Foto: Instagram.

Y por su puesto que no puees dejar pasar la oportunidad de preguntar por su carta de vinos pues no hay nada que vaya mejor con la cocina francesa.

Au Pied de Cochon

Dirección: Campos Elíseos 218, Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX

Horario: 24 hrs.

Precio: Desde $1500 por persona

IG: @aupieddecochonmx

