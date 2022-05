Cocina leche frita, un típico postre español

El 1° de junio se celebra el Día Mundial de la Leche y qué mejor que celebrar con un delicioso postre hecho con este producto lácteo.

La leche frita es un platillo dulce típico de España, donde a pesar de no saber su origen exacto, la disfrutan principalmente durante la temporada de Cuaresma y Semana Santa,

No tienes que ir a España para probar este manjar, en Menú te damos la receta para que la hagas en casa.

Leche frita



Foto: @annarecetasfaciles

Ingredientes

1 taza de leche entera

75 gramos de fécula de maíz

150 gramos azúcar blanca

3 yemas de huevo

3 tazas de leche entera

1 ramita de canela

1 cucharadita de vainilla

Ralladura de media naranja

Ralladura de un limón amarillo

c/n aceite vegetal



Para la cobertura

c/n de harina de trigo o fécula de maíz

3 huevos batidos

½ taza de azúcar

1 cucharada de canela en polvo

Procedimiento

En un tazón, mezclar una taza de leche fría con la fécula de maíz, el azúcar y las yemas de huevo. Batir vigorosamente hasta que no haya grumos. Reservar.

En una olla, calentar el resto de la leche con las cáscaras de naranja y limón con cuidado de no añadir la membrana blanca para que no amargue, la rama de canela y la vainilla. Hervir durante 5 minutos a fuego bajo.

Retirar las cáscaras y la rama de canela de la leche. Añadir la mezcla de la leche con fécula y mezclar a fuego medio, raspando el fondo de la olla constantemente para que la preparación no se queme.

Remover hasta que espese y tenga una consistencia de natilla pesada.

Verter la mezcla en un refractario para formar una capa de al menos 3 centímetros de espesor. Tapar con plástico de cocina haciendo contacto con la natilla para que no forme costra. Deja enfriar y refrigerar hasta que esté firme.

Cortar la leche en cuadrados del tamaño deseado. Pasar las porciones por harina o fécula y huevo batido. Escurrir y freír en un sartén con suficiente aceite vegetal caliente.

Freír hasta que estén doradas por ambos lados. Drenar el exceso sobre papel absorbente.

Mezclar el azúcar y la canela en polvo y rebozar cada porción en esta mezcla.

Servir y disfrutar.

