"Siempre hemos concebido nuestros vinos con una visión claramente enfocada en la gastronomía. Pensamos en vinos que vayan muy bien con nuestros platillos del día a día, y también con los de las grandes ocasiones. En fin, son vinos para disfrutar no solo por su estructura, por su carácter, por su esencia; son ante todo para estar en la mesa y hacerlos una parte importante de la convivencia, del goce de la cocina", expresa Lalo Antón, director general del grupo Artevino, que comprende las bodegas Izadi y Orben, en DoCa. Rioja; Vetus, en DO Toro y DO Rueda; así como Finca Villacreces, en DO Ribera del Duero.

Añade: "Para nosotros la gastronomía siempre ha sido un termómetro fundamental de nuestro trabajo, ya que hemos estado involucrado en el tema de la restauración y eso por supuesto nos da la oportunidad de evaluar su pertinencia y su carácter al momento de enfocarnos a determinados guisos e ingredientes. Buscamos enfocarnos a proyectos singulares, en los que la gastronomía y el vino vayan muy de la mano, y en los que la frescura y la acidez sean precisamente puntos a favor en esa relación que fomentamos. Son vinos serios, con personalidad, que siempre están dispuestos para decir de dónde vienen, cuál es su origen y su historia".

En el marco de su visita a México, país al que ha viajado desde 2003 ya en su papel estratégico como impulsor de Izadi, bodega de la Rioja Alavesa que ha marcado un parteaguas en el concepto de los vinos de esa prominente Denominación de Origen, Lalo destaca que la labor emprendida por su padre, Gonzalo Antón, en 1987, actualmente se proyecta en el grupo Artevino, que hasta el momento se integra de cuatro bodegas y cuyo objetivo principal es la elaboración de vinos de calidad a partir de variedades autóctonas y procedentes de puntos relevantes en Denominaciones de Origen de especial relevancia.

"Nos enfocamos en proyectos que tenga presencia y repercusión en el segmento de tiendas especializadas y de la restauración. Desde un inicio, buscamos una relación directa con la alta hostelería, considerando la elaboración de vinos de calidad como la mejor contribución para impulsar la cultura culinaria dentro y fuera de las fronteras españolas", indica Lalo.

Destaca que Izadi es una palabra vasca que significa "naturaleza", y ese es precisamente el concepto que buscan plasmar en los vinos de sus distintas bodegas. "Nos inclinamos ante todo por la pulcritud, a partir de uso de roble nuevo; sin nada de maderas viejas. Nuestra visión es la de crear vinos dentro de un estilo contemporáneo y clásico".

En esa sintonía, y en concordancia con la cocina del chef Paco Campuzano, del restaurante Treze con z, en la Ciudad de México, Lalo presentó en México Izadi Larrosa Rosé, un vino de edición limitada 100% garnacha, procedente de cepas viejas de los viñedos más altos de la D.O.Ca. Rioja, a 790 metros de altura, con un leve prensado y fementación en depósito de acero inoxidable: seco y con las notas de acidez y frescura que refrendan su carácter gastronómico. "Fue nuestra primera apuesta en el terreno de los rosados, con una gran aceptación de los consumidores, ya que fue elegido como "El Mejor Rosado de España", de acuerdo con la Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del Vino (AMAVI).

Larrosa Blanco, producido con Garnacha blanca, es parte fundamental de la "revolución de los blancos" en Rioja; mientras que Flor de Vetus, 100% Tinta de Toro, con sus 9 meses de reposo en barricas mitad roble americano y mitad roble francés, expresa otra visión de la DO Toro, con menor ímpetu, más apaciguamiento, un vino confortable que guarda potencia, "pero que ante todo expresa alma". Es además un vino, que como advierte Lalo, va estupendo con la comida mexicana". En Finca Villacreces, proveniente del terruño que Robert Parker definió como "la joya escondida de Ribera del Duero" se pone de manifiesto la complejidad y el carácter de una mezcla en la que destaca el volumen y el tanino dulce en una elocuente composición de Tempranillo con una proporción de Cabernet Sauvignon y una nota de Merlot.

A través de Artevino, la familia Antón expresa su visión de la viticultura en un esquema que se expande siempre en golosa sintonía con los placeres de la mesa: "Izadi en Rioja es tradición, elegancia y seguridad. Finca Villacreces representa exclusividad, personalidad y sostenibilidad. Vetus en Toro y Rueda transmiten frescura, amabilidad y autenticidad", expresa Lalo Antón.