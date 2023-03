Maya Nazor se llevó todas las miradas los leggins rojos ideales para hacer ejercicios

Una de las modelos e influencers más talentosas y bellas de nuestro país es la joven Maya Nazor. La oriunda de Cuernavaca comenzó a subir videos en YouTube en el 2016 y hoy ya se posiciona como una de las creadoras de contenido más exitosas de Latinoamérica.

Recientemente, la ex pareja de Santa Fe Klan compartió en su cuenta de TikTok un video donde se la ve luciendo un look deportivo compuesto por leggins rojos y ajustados.

Leer más: Preciosa: Maya Nazor se llevó todas las miradas con un outfit con transparencias

Este look le permitió a Maya Nazor lucir su increíble figura, pero al mismo tiempo demostró cómo combinar con estilo las prendas deportivas.

Leer más: Entre lágrimas, Maya Nazor pide respeto por su separación de Santa Fe Klan: "No soy una interesada"

Sin embargo Maya Nazor también usa sus redes sociales para compartir el día a día de sus rutinas, sus looks preferidos, momentos con su pareja, entre otro tipo de contenido. La joven también es una aficionada al maquillaje y suele filmarse mostrando sus rutinas de make up.



Maya Nazor baiala en leggins rojos pic.twitter.com/3lRNAy6OBX — Lo + viral (@VideosVirales69) March 3, 2023

Lo que la mayoría de los fans de Maya Nazor notaron en el video que la joven subió a TikTok es la música que suena de fondo. Se trata de “Vida Gangster” de Lauty Gram.

La letra dice: “Me pongo los guantes, y entro pa tu casa mami para robarte (pra pra), soñando con vida ganster y tambien puedo ser tu amanteeeee”. Los seguidores de Nazor aseguran que se trata de una indirecta para Santa Fe Klan, ya que la joven le estaría diciendo que pueden recuperar su relación.



Foto: Maya Nazor. Fuente: Instagram @nazormaya

Esta no sería la primera vez que Maya Nazor usa una canción para lanzarle una indirecta a su ex pareja, ya que reposteó un video de Karol G donde la cantante colombiana dice: “Mi amor es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé”.

Maya Nazor no dijo que el video estaba dedicado a Santa Fe Klan, pero los fanáticos dicen que la indirecta se percibe fácilmente.