Que la primavera es sinónimo de flores por todas partes es una auténtica realidad. Con ella, las flores llegan no solo a las calles, sino que todos los años inundan los escaparates y las revistas.

Y si bien las flores para primavera pueden no ser muy innovadoras siempre hay maneras de darle la vuelta a este estilo y conseguir un look moderno y divertido.

Tener al menos una prenda de este estampado en nuestro armario, se convierte en una obligación si queremos ir a doc con la temporada y lucir frescos. Sin embargo, encontrar la flor perfecta para cada una, a menudo, no es tarea fácil.

Si este es el motivo principal por que el que cada primavera ebades este estampado no pierdas detalle, pues a continuación ponemos solución al problema y te mostramos una guía interesante para elegir la prenda y estampado que más te agrade y ajuste a tu figura.



Look clásico

Con las temperaturas altas los looks oscuros de oficina pierden el sentido, por lo que si lo que buscas es darles un giro de 360 grados aquí tienes la opción perfecta.

Opta por una blazer con estampado floral, este tipo de prenda, aportará a tu día a día el toque de luminosidad y alegría que necesitas en esta época del año, sin perder ni un poco de formalidad. Si añades tus jeans favoritos y lo complementas con un top en contraste al color del blazer, por ejemplo una clásica camisa blanca, serás la reina de la primavera.

Falda midi

El que dijo que las flores están reservadas únicamente para el día, claramente se equivocó.

Una falda midi con un estampado floral grande y ligeros toques altos de color, se convertirá en tu mejor aliada para una noche súper sofisticadas. Elige un top en tonos neutros que están en tendencia esta temporada para combinarlo, y súmale complementos metalizados para deslumbrar en tus salidas nocturnas.

Mini

Para un look mas casual y sexi no dudes en utilizar una falda corta, ajustada y con olanes para resaltar mucho tu figura. Una chaqueta denim y tus sneaker favoritos sumarán el toque effortlessly chic que necesitas para lucir increíble.

Leer también: Looks con falda para esta temporada primavera-verano

Look boho

Si hablamos de un look boho, seguro que el 90% de las chicas incluiría una prenda con flores en el outfit. Las flores son, sin duda, claves en este estilo. Un vestido floral en colores vivos es un éxito asegurado. Atrévete a jugar con las superposiciones y la versatilidad, añade contrastes de color al vestido puedes utilizar un suéter ligero. No olvides un bolso de flecos como toque final al look. Informal, súper trendy y con el punto perfecto que buscas si eres fan del estilo boho.

Leer también: Conoce a los diseñadores que estarán en al semana de la moda mexicana.

Pantalones

Las flores no tienen límites y menos lo tiene tu estilo.

Una manera de incorporar este estampado es a través de un pantalón, deja de lado tus jeans de siempre y atrévete con esta prenda única. Un top simple con tela ligera será buen aliado, además utiliza bolso y zapatos que armonicen a la perfección con los tonos del pantalón.

Un pantalón floral puede ayudarte a obtener un outfit retro.

Conjunto

Esta opción puede venir en forma de jumpsuit o de traje de dos piezas, en cualquiera de las dos opciones será un look super chic. El lucir de pies a cabeza con el mismo estampado floral puede ser peligroso par atu figura, asegurate de seleccionar colores y estampados adecuados para tu figura.