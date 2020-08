Lavalle aclara contratos

Señor Director:

En relación con la información difundida este 20 de agosto en su edición impresa y digital, en la nota titulada Jorge Luis Lavalle recibió contratos siendo senador, se informa lo siguiente:

Durante mi periodo como senador de la República 2012-2018 no obtuve de forma personal o a través de participación alguna beneficios del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto o de otro gobierno estatal en la República Mexicana.

1.- No tengo participación alguna en la empresa Charge S.A. de C.V. desde el 16 de agosto del año 2011, según consta en la escritura 381-2011, tomo 131, del Registro Público de la Propiedad del estado de Campeche, por lo tanto, su información publicada el día de hoy es falsa.

2.- La empresa Consorcio Comercial Cazuela S.A. de C.V. se creó en el año 2002 y cerró en el año 2005. Situación fácilmente verificable en los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3.- Sobre las demás empresas mencionadas: no formo parte e incluso no tienen operaciones desde hace muchos años como consta en información de acceso público. Es importante resaltar que mi participación en estas empresas, en todo caso, se dio cuando me desempeñaba en la iniciativa privada.



C.P. Jorge Luis Lavalle Maury.