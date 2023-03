La teoría viral de que Pedro Pascal confesó por error un dato importante de la segunda temporada de “The Last of Us”

“The Last Of Us” se ha convertido sin dudas en la serie del momento, y se espera que la producción de HBO Max arrase el próximo año en las entregas de premios.

Sin embargo, los productores de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey ya confirmaron que habrá una segunda temporada, pero no se ha confirmado todavía nada sobre la misma.

Quien reveló algunos datos de la filmación de la segunda temporada de “The Last Of Us” fue su protagonista, Pedro Pascal, quien dejó entrever que existe la posibilidad que el rodaje de la temporada 2 comience a finales de este año, lo permitiría un posible estreno a lo largo de 2024.

¿De qué trata “The Last Of Us”?

La serie “The Last Of Us” está basada en un exitoso videojuego (que tiene el mismo nombre) y te introduce en un mundo postapocalíptico en donde gran parte de la gente fue afectada por un hongo, reduciendo drásticamente la población mundial. Entre los sobrevivientes se encuentra Ellie (Bella Ramsey), una niña que podría significar la cura a esta infección. La joven se encontrará con Joel (Pedro Pascal), un contrabandista a quien le asignan la tarea de acompañar a Ellie a lo largo y ancho de Estados Unidos para llevarla a un lugar seguro donde puedan desarrollar la cura.



¿De qué tratará la segunda temporada?

La primera temporada de “The Last Of Us” demostró ser muy fiel al videojuego, y se espera que la segunda temporada siga los acontecimientos del juego The Last of Us Part II.



Sin embargo Neil Druckmann y Craig Mazin, anticiparon que existe la posibilidad que la adaptación de la segunda parte del juego se divida en dos temporadas y así poder desarrollar con mayor profundidad ciertos acontecimientos de la historia.