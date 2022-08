Durante gran parte de su estancia en "La casa de los famosos", la venezolana Daniella Navarro y el argentino Nacho Casano no tuvieron buena relación e incluso evitaban relacionarse, sin embargo conforme las semanas avanzaron y cada vez quedaban menos participante,s los famosos se vieron en la obligación de entablar más cercanía con quienes nunca hubieran pensado.

“Yo de él no sabía ni cuánto medía, ni sabía el color de sus ojos, cuando Nacho y yo nos empezamos a acercar fue que ya él se quedó solo en la casa y ya nos veíamos en la obligación de conversar todos con todos, o conversabas o te ponías en un rincón a recoger escarabajos”, platicó Daniella en entrevista para EL UNIVERSAL

Así fue como el romance entre ambos artistas comenzó, sin embargo esto fue alg de lo que no se vio en el reality, a causa de los recortes que la producción hacía a las transmisiones por YouTube: “Nacho hizo un gran esfuerzo en su personalidad y empezó a adaptarse con cada uno de nosotros. Él y yo empezamos a hablar en las madrugadas, lamentablemente el 24/7 lo cortaron mucho y la gente no vio el proceso de nuestra reconciliación dentro de la casa, pero nos sentamos y nos decíamos lo que realmente pensábamos el uno del otro”, detalló Daniella.

Pero muchos llegaron a pensaron que la relación terminaría una vez que el programa llegara a su fin y cada quien se enfrentara a su vida real, para fortuna de los actores eso está más que alejado de la realidad, pues ya oficializaron su noviazgo y ahora se encuentran juntos.

“Te voy a mostrar algo que no le he mostrado a nadie más”, dijo, para que posteriormente Nacho pareciera en la pantalla de la llamada vía Zoom. “Dicen que una imagen dice más que mil palabras”, agregó el argentino.

El conflicto con Yolanda Andrade

Durante la última gala de “La Casa de los Famosos”, donde se reunieron distintos participantes y personalidades del medio del espectáculo que no fueron parte del reality, a Yolanda se le cuestionó si creía que fuese real la relación entre Nacho y Daniela, a lo que respondió con un rotundo no. Esta respuesta inició una acalorada pelea con Daniela; al grado que ambas famosas tuvieron que ser separadas por el conductor Hector Sandarti.

“A Yolanda, lo que le molestó mucho fue que yo no sabía quién era ella, y no lo digo con sarcasmo, cuando yo salgo de la casa y me empiezan a decir que hay una tal Yolanda que está hablando mal de mi, yo pregunté quién era”, dijo.

Daniela ha desempeñado su carrera tanto en Venezuela, su país de origen, como en Estados Unidos, por lo que el nombre de la conductora de "Montse & Joe" no le es conocido.

“Yo no tengo nada en contra de Yolanda, no conocía su trabajo, uno no puede conocer a todo el mundo, mi carrera siempre ha sido en Venezuela y Estados Unidos, ojalá en un futuro también pueda desarrollarme en México”, compartió Daniella.

Así mismo, no dudó en defenderse de lo que considera un ataque de odio hacia su persona por parte de la presentadora mexicana y negó que haya ofendido a nuestro país como se hizo creer: “Ella es panelista y está en su derecho de debatir mis acciones dentro de la casa. Lo que a mi me molestó es que ponía en sus redes sociales una campaña de odio contra mi persona. Nunca me he metido con ninguna nacionalidad, porque mi país ha sufrido de xenofobia de otros países. Critica mi participación en la casa, pero no te metas con mi nacionalidad, no difundas el odio y el bullying en redes sociales” sentenció.

Daniella Navarro habló mal de la comida mexicana en la Casa de los Famosos !!

⁦@PublimetroMX⁩

Otra que Ofende México!!

https://t.co/pWt2PgRi4m — Yolanda Andrade (@yolandandrade) August 5, 2022

