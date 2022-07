Julio Camejo recuerda a Fernando del Solar: "Compartíamos muchos sueños juntos"

Fernando del Solar “era el tipo más a toda madre que podías conocer” dijo el actor Julio Camejo, quien lamenta su fallecimiento pues era casi como un hermano para él y aunque no trabajaron juntos en ningún proyecto, tenían muchas cosas en común.

“La muerte nos llega a todos y no tiene elección, no importa si eres rico, pobre, blanco, indígena, negro, asiático, gordo, flaco, alto, chaparro. Fer ya no va a regresar y el mayor regalo que podremos darnos es disfrutar cada instante de nuestra vida”, platicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Camejo recordó cuando inició su carrera junto a Del Solar, Sebastián Rulli y Cecilia Galliano “éramos esa camada que empezamos con el modelaje para sobrevivir y hacer los dos trabajos mientras nos llegaba la oportunidad”.

“Nunca trabajamos juntos, nos conocemos porque íbamos a los castings juntos, tomábamos el metro juntos, compartíamos sueños, vivíamos casi casi puerta con puerta”, expresó Julio quien en una ocasión fue como invitado al programa “Hoy” cuando Fernando era conductor.

Además considera que cuando se tiene a la muerte de frente se ven muchas cosas y una de las cosas que del Solar hizo fue “quitarse todos los pesos de la vida, todo lo que no le dejaba nada bueno”.

“Mandarle un mensaje a todos los que todavía están con vida, a todos los que sobrevivieron a la pandemia, a la gente que se queja día con día, decirles: hay que aprender a amar lo que hay que amar, hay que aprender a vivir lo que realmente vale la pena vivir porque esta vida es un regalo único que no se repite”.

Durante varios años el exBig Brother comprobó que el exconductor de "Venga la Alegría" fue un gran padre, amigo, excelente persona, relajado con buena vibra pese a las adversidades que tuvo en su vida, ya que ante cualquier pronóstico él siempre seguía para adelante, indicó, quien le pide a los hijos de Fernando del Solar que sigan el ejemplo de su padre.

