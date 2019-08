Batiendo raitings

La mañaneras son programas sujetos a un rígido formato. Hay que elogiar la disciplina de Andrés Manuel López Obrador a la hora de interpretar su papel de reportero estrella. Da la impresión de que dedica más tiempo a preparar su cotidiana intervención que a gobernar el país. Si se suma el tiempo dedicado a las conferencias y a sus desplazamientos por México, el saldo de las horas que dedica a los problemas de los ciudadanos deja mucho a deber. La mañanera parece un artificio para esconder su apatía y desinterés en tareas de gobierno. Cabe la posibilidad de que el tiempo que dedica a administrar al país sea el de sus intervenciones matutinas, desde donde comunica políticas y acciones. Para el presidente lo importante no es la 4T, sino batir raitings de audiencia. Hay que reconocer que el recurso le sale a pedir de boca porque los medios de comunicación, en lugar de cubrir noticias, asisten a los tempraneros sermones en flagrante competencia desleal. En México, Andrés Manuel es un fenómeno de la información. Andrés Manuel administra sabiamente su presencia mediática que no obedece a sus políticas sino a sus dichos, convenientemente difundidos por periodistas y medios afines. A estos hay que reconocerles su compromiso pues es muy difícil defender y publicitar nada. Sin embargo, esa nada reviste paradójicamente lo que en verdad interesa al presidente: azuzar el odio hacia instituciones y personas concretas, lo que no le impide condenar ese mismo discurso cuando llega de otro lugar. Es curioso, los medios afines a López Obrador denuncian en Trump lo que tienen en casa.

Habitualmente las mañaneras se ciñen a directrices de las que difícilmente se separa el presidente. Si por casualidad la conferencia se complica por la insistencia de algún periodista, también adopta pautas inflexibles. En estas ocasiones, procede de la misma manera: 1. Recurre a algún acontecimiento o personaje histórico. En estos casos, dice exactamente lo que se le pega la gana sobre ese acontecimiento o personaje. Por ejemplo, si alguien cuestiona a Hidalgo por ser un sacerdote que inició la Independencia, dirá que fue un Cristiano Evangélico y que, por lo tanto, al representar 1T, bien puede él sumar a los evangélicos a su 4T; 2. Aprovecha para lanzar algún comentario chusco que desacredita al reportero. La semana pasada sin ir más lejos le echó en cara a un informador de Proceso que, en lugar de discrepar, su medio debía sumarse a la 4T. En respuesta, el periodista alegó que su deber es controlar al ejecutivo, lo que le mereció del presidente aludir a los grandes periodistas de México, como el Zarco, dando por supuesto que el enviado de Proceso es un profesional mediocre y que el Zarco era un buen periodista; 3. Ante cualquier crítica por leve que sea, culpa de inmediato al neoliberalismo. La violencia, los despidos, la salud, la enseñanza, etcétera son culpa de las políticas neoliberales. Para revertir esta situación proclama la 4T; 4. Frente al cuestionamiento de la economía, él siempre tiene otros datos. La economía creció 0,1%, se celebra porque no creció al 0%, es decir, tenía otros datos.

México como país no va a ninguna parte, pero nuestro presidente es el mejor comunicador del momento.