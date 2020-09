Jesús Isijara, el multiusos rojinegro

Durante este Torneo Guard1anes 2020, el volante del Atlas, Jesús Isijara ha sido un hombre plurifuncional en el esquema, tanto de Rafael Puente, de Rubén Duarte en su interinato y ahora de Diego Cocca, y es que el mexicano ha jugado en diversas posiciones, que van desde la lateral derecha, pasando por medio de contención y su puesto natural, volante extremo por la derecha, ante esto, dijo sentirse bien y motivado de seguir con el gusto del entrenador.

"La verdad es que me he sentido muy bien, sabemos que cualquier jugador quisiera participar en el once titular. Me ha tocado jugar varias posiciones y trato de hacerlo lo mejor posible y quiero aportar para sacar los mejores resultados", dijo Jesús Isijara.

Sobre el partido del sábado ante los Tubos de Pachuca, el futbolista de la Academia enfatizó la dificultad que tienen los delanteros del cuadro hidalguense, pero confía en ganar y escalar posiciones en la tabla general.

"Sabemos que es un rival muy difícil, que está plagado de jugadores muy buenos, sabemos que será duro, pero en casa nos haremos fuertes, y no queremos dejar ir puntos, contra Mazatlán no se pudo ganar y sumar tres y por eso este sábado será importante sumar de a tres para escalar puestos en la tabla", siguió.