Texto: Miriam Ramírez

Ilustración: Liliana Pedraza

El 6 de agosto de 2025 las cuentas oficiales de El Makabélico desaparecieron de las plataformas de música en línea. Ese día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) lo acusó de utilizar conciertos y presentaciones para lavar dinero del Cártel del Noreste (CDN). A pesar de ello, cuatro días después, sus rimas regresaron a las plataformas con otro nombre: El Comando Exclusivo. El proyecto sumó más de dos millones de oyentes mensuales en Spotify desde el 10 de agosto pasado y hasta los primeros días de febrero de este año.

Conocido por narrar historias del narcotráfico en su natal Nuevo Laredo, Tamaulipas, Ricardo Hernández Medrano, alias El Makabélico, se consolidó en los últimos años como uno de los principales exponentes del llamado narcorap, un subgénero que fusiona rap, corridos y música regional mexicana con letras explícitas sobre violencia, drogas y poder.

“Soy de la tropa del infierno, los monstruos con calaca y cuernos. Pos de morir no tengo miedo. Un batallón de sicarios, así los quiso nombrar. Por algo son del infierno, los hijos de satanás”, dice la letra de la canción El Chamuco, que hace referencia al brazo armado del Cártel del Noreste, conocido como “La tropa del infierno”.

La OFAC también lo acusó de entregar la mitad de las regalías generadas por su música en las plataformas de streaming al CDN. Si bien la alerta de la agencia estadounidense provocó el cierre inmediato de sus canales oficiales, Hernández Medrano ha encontrado otras alternativas para mantenerse vigente.

En Spotify, por ejemplo, El Comando Exclusivo es un artista registrado, una validación de la plataforma que garantiza a los fans que se trata del perfil oficial del intérprete. A través de esa cuenta, el 10 de agosto se publicaron dos de los álbumes más famosos de El Makabélico: Maldito y Bendito, volumen 1 y 2. La canción El Tartas, que narra la vida de un sicario de Tamaulipas, suma más de 49 millones de reproducciones.

La cuenta oficial de El Comando Exclusivo en Spotify utiliza una fotografía de Hernández Medrano. Crédito de foto: Spotify.

El Comando Exclusivo es el nombre con el que bautizó a su propio estudio de grabación cuando comenzaba de manera independiente. También es el nombre de uno de sus primeros álbumes lanzados en 2017.

Entre agosto y diciembre de 2025, El Comando Exclusivo subió a las plataformas temas como El Papis V2, La Tropa Felona y El Chaparro, canciones estrenadas por Hernández Medrano entre 2021 y 2023.

Con este perfil se le puede encontrar en Amazon Music y Apple Music, y en ambas plataformas también se publicaron los álbumes el 10 de agosto, cuatro días después de la vinculación con el Cártel del Noreste. Sin embargo, en estos servicios de streaming no existe la posibilidad de verificar que se trate de un perfil oficial.

YouTube es el único servicio de streaming al que El Makabélico o Comando Exclusivo no ha logrado regresar: su música sobrevive a través de cuentas de fans o canales no oficiales. Ahí el veto sigue vigente.

Las canciones de El Makabélico, publicadas originalmente en 2021, ahora aparecen atribuidas al artista El Comando Exclusivo y conservan la misma imagen de portada del álbum. Crédito de foto: Spotify.

El martes 3 de febrero, previo a la publicación de este texto, se solicitó al área de comunicación de Spotify México una postura oficial a través de un cuestionario. La empresa se comprometió a responder el viernes 6 de febrero. Ese día, Spotify México informó por escrito: “podemos confirmar que no hay música en los perfiles oficiales de ‘El Makabelico’ ni de ‘El Comando Exclusivo’ disponible en Spotify”.

El perfil y la música de El Comando Exclusivo fueron eliminados de la plataforma después del contraste de información.

Se buscaron las versiones de Amazon Music y Apple Music pero no se pudo establecer contacto.

Del éxito musical a las sanciones del Tesoro

“Yo lo miro en una gira mundial, en las ligas mayores compitiendo con los más grandes. Él se va a posicionar muy rápido, acuérdense de esto”, dijo Ángel Del Villar, director del sello Del Records en una entrevista con El Makabélico de mediados de 2021.

El augurio estuvo cerca de cumplirse, pero las autoridades estadounidenses se atravesaron en el camino de ambos. En un proceso distinto, y nueve días después de que Hernández Medrano fuera señalado por autoridades estadounidenses, Ángel Del Villar fue sentenciado a cuatro años de prisión y a pagar una multa de dos millones de dólares por hacer negocios con un promotor musical vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Del Villar se convirtió en productor de Hernández Medrano a finales de 2017, y lo incluyó en su compañía discográfica Del Records especializada en música regional mexicana. El Makabelico lanzó tres álbumes bajo ese sello entre 2018 y 2025.

Su crecimiento fue sostenido. En febrero de 2024 apareció en el lugar 35 de los artistas mexicanos más escuchados, de acuerdo con Spotify, y ese mismo año lanzó el tema Malportado junto con Luis R Conríquez. Su último sencillo, La Sombra, fue publicado en febrero de 2025 y superó los 10 millones de reproducciones en YouTube en dos semanas. Esa sería su última producción con Del Records.

El Makabélico en una de las últimas producciones realizadas bajo el sello discográfico Del Records. Crédito: Redes sociales Makabélico

Además de El Makabélico, la OFAC ha boletinado a personajes del Cártel del Golfo y Los Zetas, organizaciones de las que se origina el Cártel del Noreste.

Entre 2010 y 2014, la OFAC sancionó a 14 integrantes de Los Zetas y a tres compañías vinculadas con su líder fundador, Omar Treviño Morales, actualmente preso en Estados Unidos tras haber sido entregado por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Al siguiente año, en 2015, el Tesoro se enfocó en el Cártel del Golfo y enlistó a cinco personas señaladas de controlar una ruta de contrabando de cocaína en el sureste de Estados Unidos, en Texas y Tennessee. Luego vino una pausa de diez años en los señalamientos y, en noviembre de 2024, Estados Unidos volvió a poner la lupa en la organización criminal con una acusación contra seis personas presuntamente responsables de controlar la pesca ilegal, el tráfico de personas y el narcotráfico en la región del Golfo de México.

Entre mayo y agosto de 2025, la agencia estadounidense acusó al Cártel del Noreste de mantener un alto nivel de violencia en la frontera entre México y Estados Unidos. En un par de boletines sancionó a seis de sus integrantes, además de El Makabélico. Las autoridades les atribuyen delitos como narcotráfico, lavado de dinero, robo de combustible y extorsión.

“El CDN es una organización terrorista con sede principalmente en los estados mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. El CDN ha estado involucrado en el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de dinero, el robo de vehículos y el robo de petróleo”, se lee en uno de los boletines del Tesoro.

En el último boletín emitido contra el Cártel del Noroeste, la OFAC enlistó a Hernández Medrano y a otros tres integrantes de la organización criminal. Crédito: OFAC.

Las canciones continúan

Fuera de los boletines y los señalamientos judiciales, la música de El Makabélico se resiste a desaparecer. En plataformas de música y redes sociales circulan listas de reproducción creadas por sus seguidores, así como versiones de sus canciones subidas desde cuentas personales.

En TikTok, un usuario que se presenta como El Makabélico Oficial, con más de 60 mil seguidores, creó un canal de difusión en WhatsApp desde el que comparte fragmentos de canciones y clips de video. En ninguno muestra su rostro, pero asegura que prepara su regreso.

“2026 y seguimos armando los proyectos ya listos, raza”, escribió hace unos días.