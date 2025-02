Michoacán.- Los municipios de Zinapécuaro, Queréndaro, Indaparapeo, Álvaro Obregón y Charo se han convertido en el nuevo campo de batalla de grupos antagónicos del crimen organizado, que se disputan el territorio y tienen amenazados de muerte a los altos mandos de las policías locales.

Alan Martínez Durán “El Primo”, líder criminal en Zinapécuaro y Queréndaro, es considerado como uno de los principales objetivos generadores de violencia en Michoacán.

El pasado 6 de febrero, “El Primo” perpetró un ataque armado en contra de personal de diferentes corporaciones policiales en Queréndaro, que dejó un saldo de tres oficiales muertos y dos más, lesionados.

Apenas pasaban las 5 de la mañana de este jueves, cuando sujetos fuertemente armados que se movilizaban en varias camionetas, dispararon en contra de elementos policiales.

“K5, K5, apoyo en Queréndaro. Tenemos compañeros heridos”; K8 en Queréndaro, K8, K8”; “K8, K8 en Queréndaro. Nos tiran”, fueron algunas de las llamadas de alerta y de auxilio, de algunos de los policías que estaban bajo el fuego criminal.

A pesar de que se movilizó personal de las corporaciones de seguridad de municipios aledaños para darle el apoyo a sus compañeros en Queréndaro, las autoridades ya habían sido superadas por el grupo criminal

En el lugar, ya había muerto un policía municipal de Queréndaro y cuatro más quedaron heridos, entre ellos, tres oficiales de la Guardia Civil y otro, local.

Los lesionados fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Morelia, donde un elemento de la GC y uno más de la Policía Municipal, murieron.

Personal de fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo en busca de los responsables de este hecho criminal.

Días antes de esa ofensiva criminal, Alan Martínez Durán, había amenazado a los directores de Seguridad Pública de los municipios de esa región.

“El Primo” amenaza de muerte al titular de la SSP municipal de Queréndaro

EL UNIVERSAL tuvo acceso al audio que ya está en manos de las áreas de inteligencia, de una llamada en la que “El Primo” amenaza de muerte al titular de la SSP municipal de Queréndaro, Daniel Garfias Reséndiz.

“Yo traigo las intenciones de ponerte a chambear como se debe, pero aquí la realidad es amigo, que de donde tú vienes, ya nos das desconfianza y queremos evitarte darte un matadón, pero si sigues siendo una pinche piedra en el zapato, lo vamos a hacer, porque no estamos aquí de pendejos para que sepas. Nosotros en otros lados los hemos ganado a punta de vergazos; entonces, si sigues cagando la verdad y chingando a los elementos, te va a cargar tu puta madre si le sigues así”, amenaza Alan Martínez, al mando policial.

En la llamada, el líder criminal le reclama a Daniel Garfias sobre la detención de uno de sus delincuentes al que le dice le quitaron un teléfono y la credencial de elector y se la quedaron.

“Mire, oiga, sí me comentaron que por ahí un muchacho salió corriendo; yo le pido respeto; creo que no le he faltado al respeto, oiga. Lo que yo tengo conocimiento es que se le entregó todo y el celular, oiga”, responde el director de la Policía Municipal.

“Eso que usted me comenta, yo no vengo ni a pelear, ni nada; nada más a lo único que me mandaron es a trabajar, a poner orden ahí en el área administrativa y simplemente trabajar en las escuelas”, enfatiza el mando policial, al líder criminal.

“El Primo”, en tono molesto, lo cuestiona: “¿a poner el orden en qué sentido, si ustedes traen un puto cagadero por todo el puto estado. Pónganlo allá a donde está el desvergue y después vénganlo a poner de ejemplo a lo demás, pero a donde está el orden, no vengan a cagar la verga y a querer guerra con uno. Nosotros no queremos guerra con el estado. Nuestra guerra la traemos con culeros, nada más. Si insistes a venir aquí a seguir cagando la verga, mijo, la neta. Ahí te hemos dejado que andes, por respeto, la neta, porque queremos llevar la fiesta en paz; pero ahí sigues cagando la verga, mandas gente de radiocomunicación, mandas a unas gentes ahí a las patrullas, pero ¿con qué intención? Mandaste gente, pie-tierra, a las entradas y a las salidas (de Queréndaro); ¿o a poco crees que uno está aquí por pendejo?... pues si sabemos cómo trabajan”.

Amenazas fueron resultado de una depuración municipal de seguridad coludida con "El Primo"

Los informes de las áreas de inteligencia revelan que esas amenazas fueron el resultado de una depuración de esa corporación municipal de seguridad, que estaba coludida con ese líder criminal.

A través del convenio estado-municipio, la Secretaría de Seguridad Pública del estado, designó al frente de la corporación a Daniel Garfias Reséndiz, lo cual molestó a “El Primo”, ya que iniciaron los cambios en toda la estructura policial que controlaba y trabajaba para él.

El documento señala que la exigencia del líder criminal era que continuaran en su cargo de director y subdirector de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, respectivamente, Néstor Rafael Marín Rojas y Raúl Calzada Nieves, quienes servían directamente a “El Primo”.

Al no ser así, el día 1 de septiembre del año pasado, Daniel Garfias fue nombrado en el cargo e impedido por sus ya antecesores, Néstor Marín y Raúl Calzada.

El informe indica que ambos personajes le impidieron tomar posesión a Garfias Reséndiz, con el argumento de que ellos ya tenían nombrado un director, de nombre Ismael Correa, identificado como uno de los hombres de confianza de Alan Martínez.

La depuración de elementos policiales relacionados a ese grupo criminal autodenominado “X”, también fue parte del proceso que realiza la SSP Michoacán.

Y, a partir de ese momento, el nuevo encargado de la Seguridad Pública Municipal recibe constantemente llamadas de Alan Martínez, quien lo amenaza de muerte.

Cuatro ataques armados contra corporaciones de seguridad en los últimos 4 meses

De noviembre del año pasado a la fecha, son cuatro los ataques armados perpetrados por grupos criminales en contra de las corporaciones de seguridad, en ese municipio ubicado a 36 kilómetros de la capital michoacana.

Apenas este 4 de febrero, la misma organización delictiva, emboscó a policías estatales y municipales, quienes repelieron el ataque, lo que desató un enfrentamiento.

En esta ocasión, el reporte fue de dos elementos con lesiones leves que no requirieron hospitalización; además, de que el grupo armado atacó transformadores de luz y dejó medio pueblo a oscuras.

Antes, el 21 de enero, la corporación local de seguridad de ese municipio, también había sido emboscada.

Los oficiales fueron apoyados por elementos de la Guardia Civil, que se movilizaron para responder la ofensiva criminal, lo que permitió que no hubiera víctimas mortales o heridas.

El 15 de noviembre pasado, la misma organización criminal, extendió una serie de ataques en los municipios de Zinapécuaro y Queréndaro, donde también incendiaron vehículos.

En El Calvario, municipio de Queréndaro, un policía murió asesinado a tiros y otro más, quedó gravemente herido, al igual que una habitante que quedó entre el fuego cruzado.

"El Barbas" busca el control en Michoacán; lidera ataques y avanza con apoyo de Los Correa

El antagónico de Alan Martínez Durán, es su exsubordinado, William Edwin Rivera Padilla, “El Barbas”, quien se convirtió en su acérrimo enemigo, luego de que El Primo rompiera con su antigua empresa criminal: El Cártel Jalisco Nueva Generación.

Fuentes federales de inteligencia advirtieron que “El Barbas” solo espera que las autoridades estatales limpien Queréndaro, para avanzar su ejército, apoyado por la célula delictiva de Los Correa, y tomar el control de Queréndaro y de Zinapécuaro.

William Edwin Rivera Padilla, es señalado como el principal responsable de los ataques simultáneos a dos centros nocturnos y a un bar en la ciudad de Morelia, que dejaron dejó un saldo de tres muertos y dos lesionados, el pasado 15 de septiembre.

“El Barbas” es lugarteniente del CJNG en distintas partes de la Región Oriente de la entidad y también en Morelia, pero opera bajo el mando de los hermanos los hermanos, Rafael y Ramón Álvarez Ayala, quienes también tienen presencia en otros municipios.

Disputa entre grupos internos del CJNG

A mediados del año 2022, surgió una disputa entre grupos internos del CJNG, que alcanzó una parte de la Región Morelia, donde inició la diferencia entre ambos brazos de esa organización criminal.

Se trata del rompimiento de José o Alan Martínez Durán “El Primo” y/o “El Comandante X”, con el CJNG, organización criminal que designó a William Edwin Rivera Padilla, “El Barbas” y/o “El Águila”, para asesinar a su exjefe, Alan Martínez.

"El Primo", era identificado por las autoridades de seguridad, como el principal operador de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, en la Región Morelia y la Región Oriente de Michoacán y operaba desde entonces desde el municipio de Zinapécuaro.

También, era ya el principal objetivo de sus entonces antagónicos de La Familia Michoacana, durante el ataque perpetrado en un palenque, el 28 de marzo del 2021, en Zinapécuaro.

Ese hecho dejó 20 personas muertas, a manos del grupo delincuencial Los Correa, que operaba en alianza con Eduardo Hernández Vera, “Lalo Mantecas”, después asesinado por sus socios.

Tras la muerte de Lalo Mantecas, Los Correa, se aliaron finalmente con El Barbas del CJNG, con quienes sostuvieron casi tres años de guerra, ataques y asesinatos.

Entre los homicidios que dejó ese antagonismo, está el del hermano menor de esa familia Correa, originaria del municipio de Ciudad Hidalgo, al que decapitaron.

En la colindancia de las regiones Morelia y Oriente, también arreció la afrenta entre los grupos internos del CJNG encabezados por El Primo y por El Barbas.

Los informes señalan que mientras "El Primo" hizo una alianza con Cárteles Unidos, "El Barbas" sigue apoyado por Los Correa, lo cual ha hecho más cruento el campo de batalla.









