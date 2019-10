Vinculan a proceso a exfuncionarios de Jalisco por uso indebido de facultades

Los tres extitulares de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de la anterior administración de Jalisco, Miguel Castro (excandidato a gobernador), Salvador Rizo y David Trujillo, fueron vinculados a procesos por los delitos de uso indebido de facultades y atribuciones.



A los tres se les acusa de entregar subsidios por al menos 5.7 millones de pesos a 13 organizaciones integradas por funcionarios públicos.



A pesar de que la defensa argumentó que ninguno de los tres tiene responsabilidad en los hechos, ya que ellos no son los encargados de revisar si las organizaciones subsidiadas cumplen o no con los con las reglas de operación, el juez de control consideró que había evidencia suficiente para iniciar proceso contra los exfuncionarios.



Como medida cautelar el juez Juan Paulo Dávalos determinó que los extitulares de la Sedis deberán acudir cada semana durante tres meses a firmar a un juzgado, no podrán salir del país y tendrán arraigo domiciliario, por lo que solo se les permitirá salir de su hogar para realizar actividades indispensables, cómo trabajar.