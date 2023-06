Pochutla.— Lo último que supieron Claudia y Manolo antes de quedarse sin electricidad y servicios básicos por casi un mes fue que Zipolite y otras comunidades de Pochutla serían el punto de impacto del huracán Agatha, que hace un año devastó municipios de la Costa de Oaxaca.

Provenientes de Quintana Roo, la pareja arribó a esta comunidad —abierta al nudismo— un año y siete meses antes, tras haber salido de Huatulco por las altas rentas, sumadas a la pandemia de Covid-19 y un terremoto que frenó el despegue de su restaurante, llamado Clandestino.

El proyecto vivía su momento de auge cuando llegó Agatha y, tras el paso del huracán, lo que quedó fue un agujero de 1.60 metros de profundidad, pues el trabajo de años desapareció devorado por el mar. Pese a su intento por volver a ponerse de pie, la pareja se encontró con que las condiciones climáticas no cedían, así que luego de dos meses decidieron dejar la playa y mudarse.

“Se suponía que el huracán iba para Puerto Escondido, pero en las últimas horas cambió su trayectoria. Lo que más recuerdo es el ruido, el sonido de la fuerza del aire y el agua por horas. Y cuando termina sólo se escuchan, entre la oscuridad, los susurros de la gente”, recuerda Claudia.

A un año de distancia, empresarios y autoridades aseguran que este destino turístico se ha reactivado económicamente casi al 100%. Y también coinciden en que fue la iniciativa privada, el turismo y la comunidad LGBTTTIQ+ los que ayudaron a Zipolite a ponerse de pie rápidamente.

De acuerdo con cifras del gobierno municipal de Pochutla, tras el huracán actualmente operan con normalidad 230 negocios en esta playa, 150 de ellos de hospedaje y 80 de alimentos, por lo que prácticamente sostienen a los mil 200 habitantes que alcanzan los 4 mil con la población flotante, según datos de Inegi.

Antonio García Martínez, comisionado de Turismo municipal, explica que fue la unidad del pueblo y el apoyo de los visitantes lo que ha permitido la recuperación, y destaca que la respuesta del gobierno federal para la reconexión de la electricidad y la liberación de las carreteras fue inmediata; sin embargo, reconoce que fue la iniciativa de los empresarios lo que facilitó la reactivación y estima que, a mes y medio del desastre, ya comenzaban a reabrirse los negocios.

Los pilares

Si bien los empresarios de esta playa señalan que la labor del gobierno en cuanto a la reactivación de los servicios fue rápida, también indican que no hubo ningún tipo de incentivo para facilitar la reactivación económica.

Claudia y Manolo, por ejemplo, dicen que como dueños de Clandestino ellos no recibieron ayuda de ningún tipo. “A nosotros no nos llegó ningún apoyo, por eso sabíamos que si no nos movíamos, nadie nos iba a dar nada”. A pesar de ello, la pareja agradece haber podido reabrir dos meses después y señala que eso se logró gracias a sus clientes, en un 85% integrantes de la comunidad LGBT.

Como ellos, los prestadores de servicios reconocen que uno de los pilares para la reactivación fue la llegada del turismo LGBT, pues representa hasta 85% de la afluencia, dado que tras la pandemia Zipolite se posicionó principalmente entre visitantes extranjeros y se ha convertido en un lugar de moda.

Pese a ello, ni a la comunidad ni a autoridades turísticas les interesa promocionarlo como un destino gay friendly, además de que se han registrado al menos tres ataques homofóbicos.

Al respecto, Antonio García, el comisionado de Turismo, señala que “uno de los privilegios con los que contamos es que somos la única playa nudista y donde se recibe a todo mundo, pero hay que reconocer que el turismo LGBT es una parte muy importante para el destino, es una comunidad que trae una derrama económica muy fuerte, dice.