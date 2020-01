“Si no nos dejan cruzar a EU, nos quedamos aquí”, dicen migrantes en Tamaulipas

Reynosa.— El rostro de Édgar Ayala no oculta la ira que siente, sus ojos se llenan de lágrimas al relatar que huyó de la violencia que prevalece en su natal Quintana Roo para buscar una mejor calidad de vida en Estados Unidos, y ahora, ante la posibilidad de que el Departamento de Seguridad Nacional de ese país (DHS, por sus siglas en inglés) considere enviarlos a Guatemala, dice contundente: “Mejor me quedo en esta frontera.

“Si no me mataron en Quintana Roo, qué les hace pensar que me voy a ir a morir a Guatemala. Es ilógico que Estados Unidos piense enviarnos a un país mucho más inseguro que México. Las autoridades mexicanas no pueden permitir esto, somos mexicanos y si no nos dejan cruzar a Estados Unidos, nos quedamos aquí en Reynosa o nos vamos a la Ciudad de México”, responde Édgar en tono molesto, al ser cuestionado sobre los planes del gobierno de Donald Trump.

El pasado lunes 6 de enero el gobierno de la Unión Americana anunció que planea enviar a Guatemala a los mexicanos solicitantes de asilo, medida que ha sido rechazada por la Federación mexicana.

Ayer, las autoridades estadounidenses informaron que detuvieron a 40 mil 620 personas en la frontera con México, cifra 5% menor que los 42 mil 651 de noviembre. Sin embargo, de las 32 mil 858 personas detenidas en diciembre y que cruzaron por pasos no autorizados, cuatro de cada 10 son mexicanos, por lo que la iniciativa para enviarlos a Guatemala a esperar a que se resuelva su proceso de petición de asilo, buscaría desincentivarlos.

Al respecto, migrantes mexicanos albergados en la Casa Senda de Vida, en Reynosa, indican que esa medida “no funcionará”, pero lo cierto es que hay quien dice que, en ese caso, ya no intentaría cruzar a Estados Unidos. Aunque ninguno tiene claro cómo sería dicho proceso, todos rechazan la idea de ir a Guatemala.

“Me mataron a mi hermano, por eso decidí venir a esta frontera para solicitar a Estados Unidos una visa humanitaria, quiero vivir sin miedo, quiero estar en paz, no pueden obligarme a ir a Guatemala. De ser así, mejor me quedo en esta frontera, pero a Quintana Roo no vuelvo”, asegura Édgar.

Caso similar es el de Oralia Reyes, originaria de Guerrero, estado que tuvo de dejar por las amenazas que, asegura, recibía de grupos delictivos. “Sinceramente, como mexicana no estoy dispuesta a que me manden a otro país. Vengo huyendo de mi estado por miedo”, asegura.

Cuenta que cuando salió de Guerrero viajó directo a Reynosa, porque un primo suyo se fue a Morelia y allá lo mataron.

“Ojalá que el tiempo en que estemos aquí, en Reynosa, nos ayuden con nuestro trámite para que no nos pidan ir a Guatemala porque no vamos a irnos, prefiero quedarme o irme a la Ciudad de México a buscar ayuda”, plantea.

Para Gerardo Ochoa, también originario de Guerrero, el proyecto estadounidense es incongruente porque, asegura, Guatemala es un país “mucho más peligroso”.

“No sé cómo creen que un mexicano se va a ir a Guatemala, que están peor de lo que estamos aquí. Si nos mandan, yo creo que me quedo en Reynosa y ya no intentaría cruzar a Estados Unidos”, dice.

Otro originario de Guerrero es José Aguirre, quien cuenta que viajó hasta esta frontera con su esposa para evitar ser reclutado por grupos delictivos. “Aquí en el albergue hemos escuchado historias de guatemaltecos que huyeron por la violencia. Nosotros no vamos a irnos de México”, asegura, y coincide con el resto de los migrantes mexicanos, prefiere buscar trabajo en la frontera, antes de terminar en un tercer país.

Otras opciones

Ante la opción de que Estados Unidos decida, de manera unilateral, enviar a los solicitantes mexicanos de asilo a Guatemala, el gobierno de México evalúa regresarlos a territorio nacional, expuso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, a la agencia Reuters.

“Me parece más lógico que esperen en su propio país el trámite de asilo. O traerlos a su país [México] en caso de que lleguen a Guatemala. Eso apenas está en la mesa de análisis”, expuso.

***Con información de AP y Reuters