Reportan estable a doctor Grajales Yuca, acusado de abuso de autoridad en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chis. - Familiares del urgenciólogo Gerardo Vicente Grajales Yuca, internado de emergencia anoche en un hospital particular de Tuxtla Gutiérrez por problemas de hipertensión, refirieron como estable su estado de salud.

Gerardo Grajales Macal, padre de Gerardo Vicente, dijo que el médico del sanatorio Muñoa que atiende a su hijo le informó que éste ya estaba bajo control clínico.

"Es lo que nos dijo anoche y que faltaban sus estudios para corroborar bien su situación, pero que estaba ya estable", señaló.

Grajales Macal comentó que el informe médico no le indica padecimiento de derrame." El médico no me ha dicho nada al respecto. Confiamos en el médico, entonces no puedo yo decir eso, porque no ha informado nada el médico", declaró.

Indicó que la crisis de hipertensión ha sido por estrés y presiones actuales, aunado a "problemas cardíacos" que el médico urgenciólogo padece desde hace un año y por el cual recibe tratamiento y revisión permanente.

Refirió que su hijo ha sido "un gran deportista", pero por su problema de salud estuvo internado en la Ciudad de México por cuyo ingreso posee constancia médica.

Grajales Macal comentó que al igual que su esposa María Candelaria Yuca, no ha podido acudir al sanatorio por prescripción médica, pues ambos padecen hipertensión y diabetes.

La situación por la que atraviesa el doctor Grajales Yuca "ya nos pegó bastante duro, estamos a punto de colapsar", puntualizó.

Durante la audiencia del jueves, los abogados del doctor reprocharon que el juez de control, Carlos Inocencio Morales Urbina, lo vinculara a proceso, no obstante que le dijeron que Grajales Yuca necesitaba atención especializada por un problema de cardiopatía isquémica y taquicardia supraventicular.

Este fin de semana, al menos una decena de agrupaciones médicas del país convocaron a una movilización en por lo menos 52 ciudades del territorio nacional.

Con la protesta, exigirán la libertad del procesado, aprehendido el pasado 25 de julio derivado de la denuncia de Karen Alejandra Ramírez Molina, por supuesto de abuso de autoridad.

La hija del exdiputado local y exdirigente del partido estatal Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, fallecido por Covid-19, afirmó que el médico le solicitó medicamentos para atender a su padre.

