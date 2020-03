Queremos defender el municipalismo: presidenta del Conamm

Con la firme convicción de trabajar en acciones y gestiones que fortalezcan la autonomía, así como el crecimiento de los municipios del país, la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, es la nueva presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm).

A unos días de su nombramiento y en entrevista con EL UNIVERSAL, Maru Campos, la primera mujer en convertirse en presidenta municipal de la capital chihuahuense y una de las ediles mejor evaluadas del país, explica su agenda de trabajo en esta nueva responsabilidad que la convierte en vocera y guía de los 2 mil 462 alcaldes y alcaldesas de México, donde la unidad y los objetivos en común son más fuertes que los colores partidistas.

El objetivo primordial de su agenda, señala, es “defender el municipalismo y volver a enarbolar la bandera del federalismo”, a través de una mejor repartición de recursos por parte de la Federación y acciones productivas en los ayuntamientos.

Además, recalca, es necesario que el gobierno federal trabaje de la mano con los municipios, considerándolos la base del desarrollo y no la estructura más pequeña.

Por otro lado, explica qué puede aportar la capital chihuahuense al resto del país, sobre todo en materia de seguridad, luego de que el esquema implementado a nivel municipal se refleja en una baja de los índices delictivos, a través de la capacitación de los cuerpos policiacos y el uso de tecnologías.

¿Con qué objetivos llega Maru Campos a la Conamm?

—Queremos defender el municipalismo y volver a enarbolar la bandera del federalismo. Queremos que a los municipios se nos tome en cuenta en el tema fiscal, pero también que se reconozcan nuestras atribuciones y facultades, que luego no se respetan.

Además buscamos que, por lo menos, año con año el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados a los municipios aumente 1%. Actualmente sólo 4% de los recursos de la Federación son asignados a los ayuntamientos.

¿Qué necesitan los municipios de México y sus alcaldes?

—Yo diría que escuchar por parte del Presidente de la República, por parte de los entes del gobierno federal (…) muchas veces los alcaldes nos vemos como haciendo la visita de las siete casas en cada aprobación de presupuesto federal. No tenemos certeza de los apoyos ni de las gestiones, luego pareciera que los gobiernos atienden a los alcaldes de acuerdo con los costos políticos, pero esto se trata del bienestar de los ciudadanos.

No puede ser que a un año de gobierno del hoy Presidente no haya respuesta para los municipios (...) También hay que dejar claro que no se trata de concebir al gobierno federal como un ente paternalista, los municipios hacen lo que les toca; sin embargo, hay cosas que ya no podemos abarcar, como el tema de las estancias infantiles, que se eliminan; como la propia intervención de la Guardia Nacional en municipios y estados, por la que nos piden a nosotros los terrenos y la construcción de los cuarteles.

¿Cómo será el acercamiento con los estados y la Federación?

—Justo en mi designación al cargo estuvo el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza. Tenemos planteado sentarnos a discutir, tanto los gobernadores como los alcaldes, el tema de la reforma fiscal, del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 (...) También les hacía la propuesta de caminar juntos para elevar a rango constitucional las figuras de la Conago y la Conamm, a fin de dotarlas de herramientas que les den toda la certeza jurídica.La Constitución, en el artículo 115, mandata que a los municipios les corresponden nada más los servicios públicos, pero al final los alcaldes somos los que vivimos la realidad diaria y somos los que vemos los problemas, de eso no se ocupa ni el gobierno federal ni los de los estados.

¿Chihuahua en qué es modelo a seguir para el resto del país?

—En Chiahuahua, gracias a finanzas sanas y un sistema tecnológico único en el país, hemos logrado reducir los índices delictivos. Nuestro modelo es único en México, incluso el gobierno federal ha ido a verlo para implementarlo en los demás municipios del país.

En el contexto actual es muy valioso que una mujer llegue a la presidencia de la Conamm, ¿cómo se siente al respecto?

—Como alcaldesa, como mujer, yo creo que todas hemos sentido alguna vez violencia política, emocional y de todo tipo. En el caso específico de Chihuahua, las políticas públicas del municipio van orientadas a apoyar a las mujeres, de forma que podamos prevenir, atender y garantizarles justicia.

Hemos generado una relación interinstitucional para atender a nuestras mujeres de forma integral. Buscamos espacios para apoyarlas, incluso nos metemos a las empresas.

Muchos pudieran pensar cómo una alcaldesa va a manejar temas de seguridad pública, financieros... ¡Claro que se puede! Hoy muchas mujeres que tienen enfrente grandes problemas están haciendo un gran trabajo.