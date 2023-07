Tuxtla Gutiérrez.— A 10 días de que la cantante Nayeli Cyrene Cinco Martínez fue secuestrada por un grupo armado en Tuxtla Gutiérrez, el caso no avanza y las autoridades no informan, denunciaron ayer familiares, amigas y activistas.

A la convocatoria de la familia a una marcha para exigir que las autoridades intervengan para dar con su paradero, sólo llegaron siete personas.

El pequeño grupo se reunió en el Puente de Colores, donde colgaron una lona con la fotografía de Nayeli, y otras dos en las que se lee: “Nos falta Nayeli”, “Rutilio Esc. Fiscalía, dónde está Nayeli?”.

La madre de la cantante, quien por seguridad omitió su nombre, reconoció que por miedo la gente no acudió a la marcha.

Expuso que las autoridades no les han dado información sobre la desaparición de su hija, ocurrida el pasado 22 de junio. “Estamos en espera de noticias, no sabemos nada de ella”, expuso.

Entre lágrimas, la mujer pidió a los gobiernos federal y estatal, que así como “buscaron a los anteriores” —en referencia a los 16 empleados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) secuestrados durante tres días— “yo les pido que me ayuden a encontrar a mi niña, que me la protejan donde esté”.

A los captores les suplicó: “Tengan piedad de mi hija, ya no aguanto con esto, el dolor de una madre, pónganse en mi lugar. No le hagan daño, que la protejan, que la cuiden”.

Recordó que su hija fue sacada a la fuerza de su casa, en el fraccionamiento Santa Clara, en la capital chiapaneca, cuando se encontraba con sus hijas, de 10 y cinco años de edad.

Contó que como madre está desesperada, y suplicó al presidente Andrés Manuel López Obrador que le ayude a encontrarla, y le pidió ponerse en sus zapatos.

“Yo no puedo hacer nada, me siento sola, [le pido] que no me la dejen en el olvido. Pido a Dios y a las autoridades que me apoyen, no fueron 16, son 17 con mi hija. Y si ya dejaron a los 16, que suelten a mi niña. Al gobierno [le pido] que me apoye como apoyó a esas familias”, clamó la mujer.

Pese al hermetismo y el silencio de las autoridades, la madre dijo que mantiene “la llama de la fe y la esperanza. Dios es muy grande, le suplicamos, nos la va a regresar, tenemos fe”.

Una activista amiga de Nayeli Cyrene, quien habló también sin decir su nombre, denunció que el personal pericial llegó a la casa de la joven desaparecida a tomar evidencias cinco días después del hecho. “El área ni siquiera estaba acordonada, la casa está con las puertas y las ventanas abiertas. Cinco días para que llegaran a tomar evidencias.

“Cuánta gente no pudo haber entrado, la casa estaba hecha un desastre. Y hasta eso, porque la madre de Nayeli fue a preguntar qué es lo que habían hecho. No habían hecho nada”, subrayó.

La activista pidió al presidente López Obrador que “volteé a ver a Chiapas, donde hay mucho miedo. No podemos salir a la calle, tenemos que modificar nuestras actividades. Algo está pasando aquí y no debe pasar inadvertido”, expuso.

Cuestionó que si ya encontraron a los 16 empleados de la SSyPC, el caso de Nayeli quedará en el olvido. “Esto no puede ser así, no se le puede dar vuelta a la página. Haga algo por Chiapas, aquí es donde más se le apoyó en las elecciones”, dijo la mujer en su mensaje al Presidente.

La liberación de Nayeli fue una de las condiciones que puso el grupo armado que secuestró a 16 empleados de la policía estatal el pasado 27 de junio para entregarlos con vida.

En dos videos, el grupo criminal responsabilizó de la desaparición de la joven cantante al Cártel de Sinaloa.

El viernes pasado los 16 trabajadores regresaron con sus familias, pero de la joven Nayeli Cyrene aún no se sabe nada.