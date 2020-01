Van panistas por eliminar el IEPS y asegurar gratuidad en servicios médicos

Mérida, Yucatán.- Diputados y senadores de Acción Nacional reunidos en Mérida acordaron insistir en la eliminación del, así como la gratuidad de los servicios de salud y el abasto de medicamentos en todos los niveles y principalmente a quienes padecen cáncer, SIDA y otras enfermedades graves.

Los legisladores presentaron su agenda legislativa para el periodo ordinario que iniciará el próximo sábado y en la que destacan iniciativas para garantizar crecimiento económico, desarrollo social, educación y salud universal.

Los legisladores del PAN escucharon peticiones del presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, que señaló que estaban en Yucatán para “decirle a México que sí hay otra forma de gobernar y vivir en paz, para hacer una agenda en común y dar a conocer varias de las iniciativas que van a presentar en los próximos meses.

También lee: Inflación se mantendrá controlada, dice CEESP

Cortés Mendoza solicitó a los legisladores insistir en el cumplimiento de las promesas de campaña, específicamente el reducir o eliminar Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Declaró el líder del blanquiazul que Acción Nacional está a favor de los programas sociales que sean entregados de forma correcta, y se pronunciaron a favor de cuidar la entrega de Becas Universales y que sean realmente entregadas a estudiantes que “sí se capacitan”.

También expresó el coordinador parlamentario del PAN Mauricio Kuri González, que respaldan la propuesta de los gobernadores para garantizar la gratuidad de los servicios de salud y el abasto de medicina.

También lee: Cambios fiscales impulsan la inflación al 15 de enero

“Respaldamos la propuesta de los gobernadores del PAN, pero de nada sirve que no cobren los servicios si no hay médicos, no hay infraestructura, no hay cirugías y no hay medicinas; por ello abordaremos tres rubros: salud, protección a las familias y defensa de la economía familiar”, precisó.

Dijo a la vez, que una de sus propuestas será impulsar la Reforma a la Ley General de Salud donde se pueda garantizar un presupuesto mínimo en términos del porcentaje del PIB, además de la incorporación del cáncer infantil como un problema de salud pública y garantizar los servicios de salud a los menores de edad.

Sobre la protección a las familias, se dijo, que buscarán el rediseño de la estrategia de seguridad pública; iniciativa contra los delitos sexuales; castigar el reclutamiento forzado de los menores al crimen organizado, entre otros.

También lee: Inflación en su primera quincena de 2020 alcanza su nivel más alto en sus tres años

En relación a la economía, propondrán eliminar el Impuesto Sobre la Renta a quienes menos ganan, garantizar un seguro de desempleo, incremento al salario mínimo y fortalecer el financiamiento familiar.

En su turno el coordinador de los diputados, Juan Carlos Romero Hicks, señaló también buscará la reducción del ISR a quienes ganan menos de diez mil pesos, hacer deducibles al cien por ciento a las prestaciones sociales, estímulos fiscales para quienes contraten a personas mayores de 50 años, regular las tarifas eléctricas de uso doméstico.

Buscarán entre otros temas, una reforma integral en materia de Seguridad y Justicia, combatir la violencia de género, “vamos a tener un gran combate en cuanto al feminicidio, además de resolver el tema del hostigamiento, el acoso sexual y fortalecer las instituciones”.

Los Diputados y Senadores panistas hablaron de que es necesario buscar una estrategia para frenar la incidencia del femnicidio y también trabajar sobre las causas de otros problemas como lo es el suicidio.

vare