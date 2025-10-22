Diversas organizaciones evidenciaron discrepancias en los estudios de postgrado de la secretaria de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Tras una investigación periodística en su natal Tlaxcala, se encontraron discrepancias en los estudios de su Maestría en Alta Dirección de la servidora pública tlaxcalteca.

A través de diversas plataformas, se denunció que en la presentación de la funcionaria federal y en algunos sitios daban por concluida dicha maestría.

Sin embargo, al hacer una búsqueda oficial no aparecía su cédula profesional.

Posteriormente, se encontró que en otros lugares de consulta resultaba que apenas estaba cursando dicha maestría.

En las denuncias públicas, además se detalló que se encontraron inconsistencias en el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) en la Maestría en Alta Dirección de la Universidad del Valle de Tlaxcala, donde cursa los estudios.

Y es que el RVOE de dicha maestría, con número 20110488, no aparece como vigente en los registros oficiales.

La casa de estudios cuenta con 16 RVOES vigentes, pero el que no aparece es precisamente el de la maestría que supuestamente curda la funcionaria federal.

Hasta ahora, la funcionaria federal no ha emitido comentario alguno.

