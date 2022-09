"Me cerraron las puertas", dice senador Paz Alonso tras cambiarse del PAN a Morena

Mérida, Yucatán.- El senador yucateco Raúl Paz Alonso aseguró que en el PAN le "cerraron todas las puertas", y en especial a partir de la muerte del político poblano Rafael Moreno Valle, ya que era parte de su grupo político.

El legislador, que en días pasados pasó a Morena en medio del debate por la permanencia del Ejército en las calles, señaló que en Acción Nacional ya no tenía ningún futuro: "Yo quería seguir trabajando por Yucatán".

"Me voy agradecido por lo que me dieron y lo que aprendí, pero ya no había más", declaró.

Señaló que tuvo ofrecimientos del Partido Verde y de Movimiento Ciudadano, además de Morena, pero decidió irse con el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador porque será un enlace con el sector empresarial en el país y en Yucatán, algo que actualmente no tienen.

Paz Alonzo dijo que no le avisó al gobernador panista Mauricio Vila Dosal de su decisión, pero señaló que lo respeta como político y panista, aunque sabe que su decisión no le agradó al mandatario estatal.

Paz Alonzo aseguró que se reunirá con cuadros de ese partido en Yucatán, entre ellos Rogerio Castro Vázquez, actual Secretario general del Infonavit; Joaquín Díaz Mena, delegado de Bienestar en Yucatán y expanista también, así como la nueva líder estatal de Morena, Alpha Tavera Escalante.

También confirmó lo publicado en EL UNIVERSAL , de que su hermano Ricardo Agustín Paz Alonso fue dado de baja de su trabajo en el Instituto Tecnológico de Progreso, perteneciente al gobierno del Estado, coincidentemente un día después de que él anunció su incorporación a Morena.



