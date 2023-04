Guadalajara.— El andamiaje jurídico para garantizar la paridad en los puestos de elección popular ya existe, ahora sólo falta que realmente se tome en cuenta la trayectoria de las personas que buscan contender en 2024, considera Fabiola Loya, actual subsecretaria de Derechos Humanos de Jalisco, quien aspira a gobernar Zapopan.

“La paridad no es más que la acción afirmativa para que nosotras las mujeres lleguemos, creo que ahora falta que más que hablar de la paridad como tal, como una acción afirmativa, ahora la veamos en términos de las trayectorias de las personas; en esa búsqueda de igualdad hay que voltear a ver quién tiene, no digamos las cartas credenciales, no vamos a hablar de la meritocracia, sino una carrera sólida que pueda poner al servicio de las personas, hay que voltear a ver ya las trayectorias de las personas, buscar personas que tengan esa visión de gobernar para y por la gente y que traigan una carrera sólida, con congruencia”, señala Loya, quien desde 2003 forma parte del grupo político del actual gobernador Enrique Alfaro, cuando este buscaba por primera vez ser alcalde de Tlajomulco.

¿Como subsecretaria de Derechos Humanos, qué retos ve en Jalisco?

—Jalisco se ha blindado en materia de derechos humanos, en este año tenemos 16% más de presupuesto para 232 acciones que van directamente enfocadas a que sean garantizados los derechos de las personas; el año pasado teníamos un presupuesto de 36 mil millones para estas acciones y hoy tenemos 42 mil 600 millones. Donde tenemos que hacer énfasis en todo el contexto familiar para buscar erradicar violencias, buscar la seguridad de las personas, en materia de desapariciones; Jalisco se está ocupando de manera preventiva, activa y reactiva.

Creo que mientras las víctimas indirectas de un fenómeno de desaparición están buscando, hay que darles acompañamiento; hoy está la estrategia Estamos buscando, que trabaja de manera coordinada con todas las dependencias para que pueda darse acompañamiento integral a todas esas familias.

El tema de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales son factor determinante para evitar cualquier vulneración de los derechos de cualquier persona, porque cuando una familia tiene acceso a la salud, a la educación, a los servicios públicos, al empleo, tiene una familia desarrollada integralmente y los fenómenos de violencias e inseguridad se puedan ir combatiendo conforme vas empoderando a estas familias.

¿Cómo se aterrizan esas políticas públicas?

—Creo que una agenda de impacto con las personas se construye desde lo local, desde el municipio, que tiene la facultad y la maravillosa varita mágica de hacer que las personas puedan acceder a sus servicios básicos. Claro, trabajando coordinadamente con los tres niveles de gobierno, pero el municipio tiene que generar las bases de la dignidad para las personas, para que de ahí suban a un siguiente escalón, que con una vida digna en su comunidad puedan acceder a un empleo, a otro nivel de educación y que puedan desarrollarse.

¿Qué diagnóstico tiene de Zapopan en ese sentido?

—Veo una desigualdad tremenda, ahorita es el municipio con el mayor número de habitantes y hay un mayor reto; todavía, después de casi ocho años de gobernar Movimientos Ciudadano, pues no ha alcanzado el ideal de igualdad de condiciones. Esa disparidad todavía se ve y creo que hay muchas cosas por hacer precisamente en la construcción de comunidad, en la parte de darles vida digna a las personas en ciertas comunidades.

¿A qué se debe?

—A que no te alcanzan los ejercicios de gobierno tan fácilmente. Empezamos muy bien, pero a veces a través de los años se vienen otros gobiernos a nivel federal que no voltean a ver a los municipios y destinan cero pesos para proyectos de fortalecimiento municipal, y ya no digamos el estatal.

Sin hablar de méritos, como usted dice, ¿cómo define su trayectoria?

—Creo que desde el servicio público, desde la política se cambian las realidades y desde ahí siempre he impulsado que se cristalizaran todas las promesas de campaña, trabajar con la ciudadanía para buscar buenos gobiernos, con austeridad, con presupuestos con esa perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género.

Después de más de 11 años trabajando por Zapopan, lo que te puedo decir es que he impulsado acciones directas en los presupuestos en cada uno de los espacios en los que he estado; fui impulsora de la reforma en paridad horizontal, de la ley para eliminar y sancionar todo tipo de discriminación en Jalisco, también trabajé para combatir las violencias con la Ley Fátima para la capacitación de los servidores públicos.