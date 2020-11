Gobernador de Jalisco lamenta aprobación de Presupuesto de Egresos 2021

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lamentó la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año porque, asegura, recorta 9 mil 200 millones de pesos a Jalisco; aunque hasta ahora no ha explicado a detalle dónde se dan esas reducciones, dijo que afectará rubros como salud, infraestructura y seguridad.

“Nosotros lo que queremos es dejar un mensaje muy claro, que no podemos seguir permitiendo que un ejercicio abusivo, con cerrazón como se demostró en estos últimos días, la federación le quite a Jalisco lo que es de Jalisco, eso no podemos permitirlo. Llegó el momento de cerrar filas, de volver a hacer de este esfuerzo y de esta reflexión un ejercicio ciudadano, no un proceso de gobierno, mucho menos un proceso de partidos, este es un tema de la gente y sé que el consejo que se vaya a formar, lo va a hacer muy bien”, indicó.

Ante esta situación, el mandatario anunció la creación de un “organismo ciudadano” que se encargará de hacer un análisis para definir si es viable que Jalisco permanezca en el pacto de coordinación fiscal.

Alfaro dio un mensaje a través de sus redes sociales para señalar que tomó esta decisión para que este nuevo organismo le ayude a determinar cómo proceder.

”Como lo habíamos anunciado, después de esta decisión tenemos que dar un paso adelante, un paso adelante por la defensa de Jalisco”, dijo.

Este nuevo organismo cuya conformación se anunciará en las siguientes semanas, será una instancia que incluirá a igual número de hombres y mujeres y se pretende que sea ajeno al proceso electoral y a intereses de partido para que se privilegie el debate y la forma de consultar a la ciudadanía sobre la permanencia de Jalisco en el pacto fiscal.



“La consulta debe ser un ejercicio de participación muy bien diseñado, muy serio, y sobre todo, que garantice que el uso de esta herramienta pueda fortalecer los proceso de tomas de decisiones que tendrán que llevarse más adelante al Congreso del Estado. Nos vamos a tomar en Jalisco muy en serio la reflexión sobre el futuro de nuestra permanencia en el convenio de coordinación fiscal”, señaló Alfaro.

Como coordinador de este nuevo organismo, el gobernador designó al periodista Enrique Toussaint, quien señaló que quienes participen en él lo harán sin recibir ninguna remuneración.

“Decir que esta instancia ciudadana, que todavía está por nombrase, va a ser una instancia igualitaria, mismos hombres y mujeres, va a ser una instancia plural donde vamos a ver representados a todos los sectores de la sociedad, desde la academia, hasta la empresa, pasando por las organizaciones de la sociedad civil, que todos nos sintamos cómodos en ese espacio que quiere ser espejo de los que somos como jaliscienses”, dijo.

El proyecto de presupuesto de Jalisco para 2021 es de 124 mil millones y según el encargado de la Hacienda Pública en Jalisco, Juan Partida Morales, con esto habrá una reducción de 9% en el gasto corriente de las dependencias públicas.

Al comparecer ante los legisladores locales para explicar cómo se hará de recursos el estado, Partida Morales señaló que buena parte de los 9 mil 200 millones que según el gobernador se están recortando a Jalisco en el presupuesto federal, corresponden a los recursos que ejerce el gobierno federal en el estado, como el mantenimiento de carreteras.

La mañana de este viernes, al ser cuestionado sobre este tema durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la próxima semana detallará qué cantidad de recursos federales se invertirán en Jalisco el siguiente año.

