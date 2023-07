El recuerdo de Rubén Espinosa —fotoperiodista veracruzano asesinado en 2015 en la Ciudad de México— permanece latente a través de Mirar Distinto, un festival que busca crear en Veracruz un nicho de capacitación profesional en torno a la fotografía periodística y documental, además de convertir al estado en un punto de encuentro para fotógrafos de toda América Latina.

“Mirar Distinto inició en 2014 a causa de la violencia que atravesaba el estado en ese momento; varios colegas habían sido asesinados y vivíamos una coyuntura bastante delicada por el caso Ayotzinapa”, cuenta Félix Márquez, uno de los fotógrafos fundadores del proyecto, en entrevista con EL UNIVERSAL.

La idea fue de Rubén, añade, quien se preocupaba por la seguridad de sus compañeros ante un entorno de trabajo marcado por la violencia y la represión del gobierno de Javier Duarte.

“Pensábamos en qué tan preparados estaban los fotógrafos para cubrir temas o manifestaciones en contextos más violentos. Recuerdo cómo Rubén siempre agarraba un casco extra y lo compartía con algún compañero cuando surgían estos conflictos, así de alguna manera ya estaban protegidos”, dice.

Un conversatorio, un curso de primeros auxilios y un taller de seguridad para periodistas inauguraron la primera edición del festival.

Parecía que los esfuerzos no habían rendido frutos cuando se supo del multihomicidio cometido en la colonia Narvarte, donde Rubén Espinosa fue asesinado, pero aun en medio de la rabia y la indignación, el caso avivó una llama de lucha por combatir las agresiones al gremio.

“Estábamos destruidos emocionalmente, sicológicamente (...) tras el homicidio, pero en 2016 tuvimos la fuerza para levantarnos y seguir haciendo el festival, porque ahora teníamos una razón mucho más fuerte para seguir.

“Empezamos a hacerlo más grande y a invitar a fotógrafos de talla internacional para que nos compartieran sus experiencias, pero también para que nos arroparan en Veracruz”, menciona el fotógrafo.

Sentir ese calor en 2016, cuando se llevó a cabo la segunda edición, permitió que el proyecto siguiera creciendo y echando raíces.

El festival busca crear en Veracruz un nicho de capacitación profesional en fotografía periodística y documental. Foto: Cortesía FIMD

Alistan próxima edición

Para la edición de este 2023, que se realizará del 9 al 13 de agosto próximo, Mirar Distinto ha convocado a fotógrafos de nueve países en todo el continente.

Los fotoperiodistas participarán en talleres con editores y documentalistas con amplias trayectorias profesionales, así como en exposiciones, conferencias y revisiones de portafolio, entre otras actividades, para fortalecer el quehacer periodístico, dignificar la profesión y resignificar a Veracruz.

“El panorama continúa complicado, las muertes no te dejan mentir, ahí están los ejecutados y las intimidaciones, pero creemos que tenemos que tomar cartas en el asunto y nos tenemos que organizar.

“Ya no basta con salir a protestar, tenemos que tejer redes cada vez más sólidas y grandes, y a partir de eso de cierta manera podríamos defendernos, porque en realidad los periodistas estamos solos, no hay respuestas de los gobiernos ni de la sociedad, y las organizaciones no tienen capacidad para enfrentar situaciones complejas”, dice Félix.

Mirar Distinto, afirma, surge como una respuesta a esas necesidades, “tenemos que abrir las fronteras para tejer lazos sólidos con América Latina, en todo el continente, no queda de otra”.

Los interesados pueden consultar el programa del festival en www.mirardistinto.com.