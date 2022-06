Fiebre aviar pega al abasto de huevo

Ciudad Juárez.— El cierre a la importación de huevo entre los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango ha comenzado a afectar a los diversos municipios chihuahuenses, donde una cartera de 30 blanquillos llega a alcanzar hasta los 90 pesos.

A finales del mes de mayo, la Asociación de Avicultores de Chihuahua informó que debido al problema de la fiebre aviar que se registra en Coahuila y Durango, se cerraba la importación del huevo para evitar riesgos en esta entidad.

Dicha situación comenzó a provocar que en algunos municipios el producto se agotara y en otros, como es el caso de Ciudad Juárez, el costo se elevó hasta los 94 pesos en algunos establecimientos, lo que representa un incremento de hasta 20%.

EL UNIVERSAL realizó diversos recorridos por supermercados en Ciudad Juárez, Chiahuahua, donde se constató que el costo de una cartera de huevo de 30 piezas oscilaba este miércoles entre los 78.99 pesos, 83.99 y hasta los 95.99 pesos.

Por ejemplo, en una sucursal del supermercado Smart, el costo del huevo San Juan estaba en 78.99, mientras que el de la marca Bachoco era de 83.99 pesos.

En otros supermercados se constató que el precio subía hasta los 95.99 pesos, dependiendo de la marca del producto.

Para los compradores, el incremento en este alimento de la canasta básica representa otro severo golpe al bolsillo, ya que lo consideran indispensable para la alimentación diaria que se consume en las casas.

“Imagínese, en mi casa todos los días se desayuna huevo, que revuelto, estrellado, duro, como sea, pero no hay otro desayuno que no sea huevo. Una cartera de 30 nos dura unos dos días, con este precio no alcanza, dejamos de comer carne un día para poder llevarnos dos carteras de huevo y que alcance la semana”, aseguró Cristina Méndez, quien explicó que acudía al supermercado a surtir parte de su despensa.

Otros juarenses entrevistados aseguraron que no comprarán de momento el alimento y optarán por esperar a que baje el costo y así tener un ahorro en su despensa semanal.

Tardará más de un mes

De acuerdo con integrantes del Consejo Coordinador en Chihuahua, se prevé que el costo del huevo comience a regularizarse en aproximadamente un mes y medio, ya que se deben producir de nueva cuenta ponedoras de huevo para que se logre normalizar el abasto.

“Nuestro país importa mucho huevo fresco; ahorita están cerradas las fronteras, cerrados algunos estados que nosotros vemos a bien para evitar una fiebre aviar aquí. Esto va a ser algo coyuntural; el precio del huevo tenderá a bajar en un mes y medio más”, advirtió Federico Baeza Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Actualmente, los avicultores en Chihuahua aseguran que hay abasto de huevo en la entidad y también en otras granjas cercanas al estado, como lo son las instaladas en Sonora, Baja California, Sinaloa y Tamaulipas.