Fernando Ábrego busca ser candidato de Morena en Nuevo León

Monterrey.- Fernando Ábrego, excandidato de Morena a la alcaldía de esta ciudad en 2015, se presentó ante decenas de militantes como aspirante a la candidatura al gobierno de Nuevo León por dicho partido para las elecciones del 6 de junio de 2021.

Ante más de medio centenar de seguidores reunidos en la Plaza del Chorro, en el centro de la ciudad, Ábrego señaló que está a favor de la unidad, porque “aquí no denostamos, somos la voz del agraviado, del olvidado”.

Dijo ser representante del principio del no mentir, no robar, y no traicionar. Disciplina sí; pero no sumisión y menos imposición, demandó dentro del actual proceso interno para elegir candidato o candidata a la gubernatura, al tiempo de rechazar “componendas cupulares”.

Además de Fernando Ábrego, han externado su intención de participar en el proceso interno, la diputada federal Guillermina Alvarado, el abogado Rafael Zarazúa y el empresario del ramo de la construcción y el sector inmobiliario, Mario Fernández Quiroga.

También la alcaldesa expriista de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, ha sido impulsada como externa por los partidos PVEM y PT para que sea la abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, de la que también forma parte el partido Nueva Alianza con registro local

Morena, por ser el partido con mayor presencia, encabeza la coalición y será el que designará a quien será el candidato o candidata de la alianza, conforme a sus Estatutos, por el método del consenso o la encuesta.

El domingo, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, no pudo realizar una reunión presencial con consejeros estatales del partido, debido a las protestas de militantes que rechazan a Flores Carrales, y fueron confrontados por quienes impulsan a la alcaldesa de Escobedo, desde dentro como desde fuera del instituto político, los cuales impidieron el acceso a la presidenta estatal en funciones del partido guinda, Bertha Puga.

