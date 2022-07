Exigen búsqueda de 13 migrantes desaparecidos

Chihuahua.- “Si yo hubiera sabido todo el riesgo que se corría, si yo me hubiera dado cuenta de todo esto antes hubiera rogado más porque mi esposo no se fuera”, dice “Karla”, quien es esposa de uno de los 13 migrantes que desaparecieron en el desierto de Coyame en Chihuahua, en su lucha por llegar a los Estados Unidos.

La mujer, quien decidió omitir su identidad real por miedo a sufrir alguna amenaza, contó a EL UNIVERSAL, que desde que su esposo desapareció el 25 de septiembre del 2021 junto con otros 12 migrantes más, su vida cambió al igual que la de sus tres hijas.

“Crece la angustia, la desesperación, los problemas aumentan desde el primer mes como familia, en lo económico, en todo. La esperanza es oro, pero entre más pasa el tiempo más perdemos las esperanzas de encontrarlos con vida”, añade.

Junto con sus tres hijas de 16, 15 y 7 años, viven con la angustia de saber dónde está su padre y esposo, ya que pese a las múltiples búsquedas no se sabe nada aún. “No sabemos si está bien, si está mal. Si está vivo o muerto. Hemos sufrido mucho emocionalmente, económicamente, yo soy ahorita padre y madre, todo el día ellas están solas el fin de semana porque tengo que buscar a su papá de alguna forma”.

Comentó que su lucha por buscar a su esposo la ha dejado sola, sin familia y sin amistades, ya que una situación así cambia la vida.

La mujer asegura que, pese a que las autoridades de los tres niveles de gobierno saben de la desaparición de los 13 migrantes en Coyame del Sotol, no hay avances en las investigaciones ni en las búsquedas.

Pide que la justicia sea igual para todos y no en un solo caso como el de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Urique, en donde sus restos fueron localizados en menos de 72 horas.

“Uno tiene que salir adelante como sea y eso a las autoridades no les importa. El licenciado Alejandro Encinas y la licenciada Karla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, saben de nuestro caso y no más nos hicieron promesas. Creemos que nuestro caso es importante como el de los sacerdotes de la Sierra. Nosotros tenemos el mismo derecho, acceso y trato de la búsqueda y justicia”, resalta.



El trayecto

La mujer asegura que la desaparición de su esposo y las 12 personas más, no tiene que ver con que ellos se perdieron en el desierto de Chihuahua en su lucha por llegar a los Estados Unidos, sino que fueron privados de la libertad por el crimen organizado que opera en esa zona.

Los 13 migrantes cruzarían por el desierto de Coyame para poder llegar a los Estados Unidos, específicamente a Arlington, Texas. Desde ese punto, cada migrante tomaría su camino, ya que se sabe que unos llegarían a Odessa, Oklahoma, Dallas y demás estados de la unión americana.

De acuerdo con la mujer, ellos pagaron a un coyote para que los cruzara y lo llevará de Chihuahua a Coyame del Sotol, y de ahí se le pagaría a otro para cruzar a Estados Unidos.

“Fueron varias cantidades, a unos le pagaron 20 mil pesos, otros otra cantidad diferente“.

La mayoría de los migrantes desaparecidos son de Chihuahua, uno de Durango, otro del Estado de México, y uno más de Querétaro.

Sus identidades son las siguientes: Luis Carlos Islas Villegas; Beningno Alberto Álvarez Castro; Alan Ricardo Salas Torres; Elías Girón Mateo; Daniel Villa Rascón; Emanuel Aguilar Baylon; Rodolfo Guzmán González; Javier Ricardo López Rodríguez; Amador Aguilar; José Luis Pallares; Lorenzo Abraham González Mendoza. Las otras dos personas faltantes no fueron identificadas hasta el momento, según se informó.

No vale la pena arriesgarse

Al ver los hechos que se han registrado en diversas fronteras del país, donde mexicanos y centroamericanos han fallecido en su intento por cruzar la frontera, la mujer asegura que no vale la pena arriesgarse.

“A las personas que piensan cruzar yo les diría que no vale la pena arriesgarse. Vean el grado tan feo y fuerte que existe entre los coyotes que no les importa arriesgar la vida de las personas, si uno se queda sola o no. Solo les importa ganar dinero”, resalta.

Durante el fin de semana “Karla” acudió a diversos puntos en la ciudad de Chihuahua para pegar pesquisas para que se logre dar con los 13 desaparecidos.

Actualmente las búsquedas las realizan los familiares con recursos independientes, debido a que las que realiza la autoridad son ya a muy a largo plazo, según comentaron los familiares.

“Nosotros optamos por buscar, pegar pesquisas, pagar publicidad en la página para que se haga más viral y que alguien nos dé alguna razón de ellos”.

En semanas atrás la Fiscalía General del Estado en Chihuahua en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda, informaron sobre diversos operativos de búsqueda con la intención de dar con el paradero de los migrantes sin que se tuviera respuesta favorable de alguno de ellos.