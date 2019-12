Estudiantes ponen fin a protesta por violencia

Guanajuato.— Después de seis días, la Comunidad Estudiantil de la Universidad de Guanajuato empezó a levantar el paro la noche del lunes, una vez que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el rector Luis Felipe Guerrero Agripino se disculparon por omisiones en casos de violencia, muertes y desapariciones de estudiantes.

Los universitarios anunciaron que la protesta concluirá formamlmente a las 7:00 horas de este martes, una vez que se publiquen en el Periódico Oficial los acuerdos entre autoridades y alumnos.

En el Periódico Oficial número 245, Segunda Parte, se público el convenio de coordinación y colaboración, celebrado el 9 de diciembre, entre el gobierno de Guanajuato, la universidad, la Fiscalía General del Estado y el municipio, a fin de que las partes suscriptoras ejecuten, en el ámbito de sus atribuciones, acciones orientadas a erradicar la violencia contra los alumnos.

En sus redes sociales, la comunidad estudiantil pidió a sus integrantes juntar con cuidado toda la evidencia posible: carteles, propaganda, fotografías y mantas, para realizar un archivo histórico. “Estos días han sido importantes en la historia de todos nosotros y de nuestra universidad”, dijeron.

Ofrecen disculpas

Por separado, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el rector de la institución, Luis Felipe Guerrero Agripino, ofrecieron disculpas públicas a la comunidad estudiantil por las omisiones en los casos de violencia de género.

Ambos actos fueron luego de firmar el convenio que los compromete a atender las exigencias de seguridad y justicia del alumnado, las cuales también obligan al fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y al alcalde Alejandro Navarro Saldaña a proceder en sus ámbitos.

El gobernador hizo el pronunciamiento en la sesión del Consejo Estatal de Seguridad, en la que además pidió a los alcaldes de 13 municipios en los que hay sedes de la UG a sumarse a las acciones de seguridad convenidas con la población estudiantil.

“A nombre del estado de Guanajuato, les ofrezco una disculpa pública a las víctimas de violencia de género, alumnas y alumnos, por las omisiones que hayan podido existir en los procesos de seguimiento de sus casos”, expresó.

Por su parte, el rector se disculpó en el teatro principal, frente a los estudiantes, quienes durante seis días mantuvieron un paro en la Universidad de Guanajuato.

“Me disculpo públicamente por todo aquello que me corresponde como rector general de la Universidad de Guanajuato, por todo aquello que he dejado de hacer como rector y también como profesor, y también me disculpo públicamente por todo aquello que he dejado de hacer como ciudadano de mi querido México y de mi querido Guanajuato”, remarcó, acompañado de los rectores de los campus Guanajuato, León, Irapuato, Celaya y del Colegio del Nivel Medio Superior de la UG.