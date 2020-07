“En la calle está el riesgo permanente de contraer Covid”

La Paz.— Melanie se dice harta de esta situación. Es usuaria del transporte público de esta ciudad, donde suman más de mil contagios activos de coronavirus y 58 defunciones, y le toca subirse a unidades viejas, inseguras y ahora con el riesgo de contagiarse en ellas.

Apenas hace una semana autoridades municipales y estatales determinaron obligatorio el uso de cubrebocas para pasajeros y choferes, ante el aumento acelerado de casos. Sin embargo, en tres semanas de reactivación económica, el transporte público es un “pueblo sin ley”.

Con todo y la medida estricta, Melanie y cientos de usuarios de transporte siguen teniendo miedo de utilizarlo, porque, asegura, “hacen muy poco por respetarla”.

Mucha gente no porta el cubrebocas y los choferes con tal de no pelear, tampoco lo exigen. El municipio no cuenta con inspectores de transporte y sólo se apoya en 10 agentes de tránsito en algunas paradas, quienes observan y levantan infracciones por exceso de aforo o recuerdan el uso del tapabocas.

Melanie tuvo una reducción en su jornada laboral en una agencia de viajes, debido a que se cayeron las ventas por el cierre de playas y la ausencia de turismo; sin embargo, dibuja cómo ha sido el regreso: “Nos hablan para hacer reservaciones y es mucha gente de aquí mismo, nos exigen decirles la fecha de apertura de playas, como si supiéramos. Es sorprendente cómo quieren salir, no les importa nada, quieren la playa”.

Y mientras unos piensan en desestresarse, miles de usuarios de transporte, como ella, dice, se quejan cada vez más en redes sociales de que las medidas en el municipio son insuficientes, pues los colectivos no llevan gel antibacterial, no se impide que aborde gente sin cubrebocas y tampoco hay mecanismos para evitar el intercambio directo de dinero.

“Subirnos es un estrés y miedo cada vez mayor”, platica la joven de 28 años.

Entrevistado sobre el tema, Camilo Torres Mejía, director de Transporte y Movilidad del ayuntamiento de La Paz, dice que es “complejo el tema”; sin embargo, asegura que ellos se han aplicado con todo y las limitaciones.

Precisa que se levantaron hasta 200 infracciones por exceso de aforo en un mes, pero la multa no llegaba a los 200 pesos y era muy fácil incumplir, así que optaron por amagar con llevarse el transporte al corralón si los concesionarios no atendían las medidas.

Asegura que en la última semana “se redujo mucho el aforo” y fueron más estrictos al vigilar el uso del cubrebocas. Además, junto con el gobierno estatal entregarán kits de limpieza para cada una de las 177 unidades que integran el parque vehicular, y que han tenido jornadas de desinfección.

Melanie señala: “Es la ironía, en el trabajo intentamos cuidarnos, pero en la calle, y principalmente en el trasporte, está el riesgo permanente. Yo tomo extremas precauciones al llegar a casa, desinfecto todo, me baño, pero es desesperante aun así”.