Edil morenista se receta bono y viaja en yate de lujo

Desde Coahuila, nos cuentan que la austeridad que pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador es ignorada por el alcalde de Matamoros, Horacio Piña García (Morena), doctor de profesión, quien se “autorrecetó” —junto con su Cabildo— un bono de compensación como premio a sus primeros seis meses de trabajo. Dicha “recompensa”, nos detallan, fue de unos 22 mil pesos para 21 personas cada una, lo que da un saldo de alrededor de medio millón de pesos; la mayor parte, unos 35 mil, son para el edil. El acuerdo, nos confían, se hizo en sesión de Cabildo privada y casi hubiera pasado inadvertido, si no es porque el morenista compartió en sus redes unas fotos paseando con su familia a bordo de un yate en el mar de Cortés, por los Cabos, Baja California, que presuntamente costeó con su bono. Tal parece, nos señalan, que don Horacio ni siquiera sabe que violaron el artículo 158-P de la Constitución local, que prohíbe a todo el cuerpo edilicio recibir compensaciones extras. ¿Lo castigará el Congreso local?

Una renuncia para enfriar a acelerados

Al interior del gabinete del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), nos platican, varios funcionarios pusieron sus “barbas a remojar”, luego de la renuncia de Germán Pacheco Díaz, quien era director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa. La cuestión, nos dicen, es que se sabe que durante la pasada elección para diputados locales, don Germán operó a favor del PRI en la zona sur de la entidad, lo cual fue considerado como un acto reprochable, pues en lugar de atender sus actividades, se dedicó a hacer proselitismo. En este sentido, nos mencionan que su adiós al cargo fue interpretado como una señal de que en el gabinete nadie puede moverse al ritmo de sus pretensiones personales. ¡Qué tal!

Moreira, sin ser profeta en La Laguna

El exgobernador de Coahuila, el expriista Humberto Moreira Valdés, nos dicen, volvió a mover el avispero en la región Laguna, luego de unas declaraciones que dio a un medio local en Saltillo, donde deseó que “La Laguna cristalice el sueño de crear un estado propio”, argumentando que de esta forma en la capital habría más recursos y ya no tendría que subsidiar a dicha región. Las declaraciones, según nos cuentan, no cayeron nada bien entre los laguneros, e incluso más de uno señaló que éstas tuvieron un tono de desprecio y de inmediato recordaron que don Humberto abandonó por completo a la zona cuando fue gobernador, sobre todo en dos temas esenciales: el económico y la seguridad. Ya sabemos dónde no es bien recibido el profesor Moreira.

Todos se enteran... ¿menos el superdelegado?

Vaya caso extraño el de la Conagua en Chihuahua, nos comentan, pues apenas la semana pasada el superdelegado Juan Carlos Loera de la Rosa señaló que no habría cambios en esa área que encabezaba desde 2015 el también exdiputado federal Kamel Athie; sin embargo, el jueves pasado, sin decir agua va, fue presentado al frente de la Comisión Antonio Baldemar Méndez, traído desde Sonora con estos fines. El asunto, nos dicen los enterados, es que no es la primera vez que al superdelegado no le llega la información sobre sustituciones en las delegaciones locales, sin contar con que Baldemar Méndez fue presentado sin nombramiento oficial y sin la presencia de Loera. ¡Ups!