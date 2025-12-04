Zacatecas.- Tras un fuerte operativo y una agresión a las fuerzas de seguridad de Zacatecas, en el municipio de Tabasco se logró la detención de cuatro generadores de violencia ligados a un grupo criminal que opera en la entidad, además de que se les aseguró un arsenal y se recuperaron dos vehículos con reporte de robo.

Uno de los detenidos que responde al nombre de César Alberto “N”, de 31 años, es de nacionalidad salvadoreña y fue identificado como ex militar en su país de origen; mientras que los otros detenidos fueron identificados como Fabián Franco “N”, de 35 años, originario del Estado de México; Lennin “N”, de 27 años, de Tlaxcala; y Jimmy Alexander “N”, de 23 años, originario de Nuevo León.

Cabe mencionar que en los últimos meses, el municipio de Tabasco se han desplegado fuertes operativos de todas las instituciones de seguridad, debido a que se ha considerado como un nuevo foco rojo de atención por la incursión de grupos armados que presuntamente están relacionados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lee también Piden a la FGR atraer caso de 7 cuerpos localizados en límites de SLP y Zacatecas

Las autoridades de Seguridad Pública de Zacatecas informaron que derivado de actividades de inteligencia, se desplegó un operativo en dicho municipio y cuando se realizaban patrullajes de prevención y búsqueda de generadores de violencia por parte de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado y Policía de Investigación, identificaron a cuatro hombres a bordo de una camioneta.

Al notar la presencia de las corporaciones, los sujetos descendieron y abrieron fuego contra los elementos de la FRIZ, en la comunidad Aguacate de Arriba, pero, los efectivos repelieron la agresión y lograron la detención de los agresores.

Foto: Especial

En esta primera acción, se aseguraron cuatro armas largas de distintos calibres, además de 40 dosis de marihuana y 11 envoltorios con una sustancia granulada similar a la droga conocida como cristal.

También, se recuperaron dos vehículos con reporte de robo: una Nissan Rogue con placas sobrepuestas de San Luis Potosí y una Chevrolet Silverado con placas sobrepuestas del estado de Texas, Estados Unidos.

Lee también Nueva jornada de violencia en Sinaloa deja cinco personas muertas a balazos y una herida; queman y vandalizan inmuebles

Luego de que se registró esta agresión, las corporaciones solicitaron y obtuvieron una orden de cateo, la cual fue cumplimentada en un punto relacionado con los detenidos.

En este operativo se localizaron 26 armas largas adicionales a las ya aseguradas y equipo táctico. Dentro de lo asegurado se encuentran fusiles de diversos calibres, una ametralladora; más de dos mil 760 cartuchos útiles; aproximadamente 189 cargadores metálicos y de polímero; una granada para aditamento; artefactos ponchallantas y equipo táctico como cascos, chalecos, placas balísticas, botas y fornituras, entre otros insumos utilizados para actividades criminales.

Los cuatro detenidos, junto con los objetos asegurados en el operativo inicial y en el cateo, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la continuación de las investigaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL