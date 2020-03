Desalojan a turistas de Xolbox

CANCÚN.- Las y los turistas que permanecían en Holbox fueron informados ayer lunes que, por decisión de la comunidad y, ante la “nula capacidad para brindar garantías de salud” de registrarse un probable contagio de coronavirus COVID-19, los centros de hospedaje deben desalojar a sus huéspedes y estos habrán de abandonar la isla “de manera inmediata”.



“A todos los hoteles, posadas, hostels (sic), camping y casas en renta de Airbnb, la isla de Holbox, que les ha dado acogida, hoy se encuentra en una situación delicada y frágil, debido a la nula capacidad para brindar garantías de salud en caso de necesidad, desde no contar con instalaciones adecuadas para atención médica, ni ambulancia para traslado urgente, abasto de víveres por los bloqueos sanitarios en otras poblaciones que impiden el libre acceso.



“Un sin número de obstáculos nos obligan a exhortarlos a abandonar Holbox de manera inmediata. Por su bienestar, para su tranquilidad y la nuestra, la comunidad reunida con sus representantes, ha tomado esta dolorosa medida. A partir de hoy lunes, se les invita a abandonar la isla y esperemos que pronto las puertas vuelvan a abrirse y puedan regresar a disfrutarla”, se difundió ayer a través de perifoneos hechos desde carritos de golf, por personas que llevan cubierto el rostro.



El acuerdo se tomó durante una reunión a la que asistieron comandantes de la policía municipal, elementos de la policía turística, representantes de la Capitanía de Puerto, de la Secretaría de Marina (SEMAR), el Comité de Vigilancia, el Consejo de Desarrollo y la Asociación de Hoteles.



En esa reunión se admitió que no existe capacidad para atender a alguna persona que presente el COVID-19 y cuya condición se agrave, lo que requiera su traslado fuera de la isla, que carece de ambulancia para llevarle a Cancún.



El plazo para desalojar a las y los turistas, vence el miércoles 1 de abril. De no acatar esa instrucción, los establecimientos serán multados.





A las y los visitantes se les pide que vayan a Cancún, donde la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur) ha dicho que posee albergues o gestiona hoteles de bajo costo para vacacionistas que hayan quedado varados.



Algunos dueños de plataformas de renta vacacional como Airbnb y hostales, han comunicado ya a sus huéspedes que deben abandonar sus establecimientos, por orden de la autoridad, lo que ha mantenido presión a turistas, quienes pueden salir de la isla, pero se quedan atorados en el puerto de Chiquilá, debido a que ya no entran transporte turístico debido a los bloqueos.



La semana pasada el gobierno municipal de Lázaro Cárdenas decretó “toque de queda” en la isla, a partir de las 22 horas y advirtió que a quien sea sorprendido en las calles después de esa hora, será remitido a las autoridades y multado.



Los filtros sanitarios en carretera, cargo de pobladores de la comunidad de Solferino, intensificaron sus medidas restrictivas, que iniciaron con prohibir el paso de turistas hacia el puerto de Chiquilá -para cruzar a Holbox- a ahora impiden el regreso de taxistas o transportistas que sacan de la isla a vacacionistas, para llevarlos a Cancún.