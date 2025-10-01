Reynosa.- Tras diez años viviendo como posesionarios, alrededor de 300 familias fueron desalojadas de la colonia 23 de marzo en Reynosa, Tamaulipas.

Entre lágrimas, los residentes de este sector observaron sus viviendas venirse abajo luego de que autoridades federales y estatales utilizaron maquinaria pesada para derribar las construcciones.

La Vocería de Seguridad del Tamaulipas dio a conocer el reporte de obstrucción parcial de vialidad en bulevar Luis Donaldo Colosio Murrieta por avenida Industrial Reynosa en la colonia Parque Industrial por la manifestación de los vecinos.

Las familias colocaron madera y neumáticos a fin de impedir el paso a los vehículos y de esta forma encabezar una protesta para que las autoridades les permitieran seguir en sus viviendas.

Sin embargo, elementos de la Policía Investigadora lograron acceder al predio donde se encuentran construcciones de material y muchas otras de madera y lámina.

Foto: Especial

Los resistentes intentaron oponerse entre gritos y consignas contra las autoridades, incluso, lanzaron piedras para evitar que sus casas fueran dañadas.

Una de las vecinas, quien dijo llamarse Bernarda, aseguró que tienen ya diez años viviendo en la colonia y que nunca se les había hecho un requerimiento para que desalojaran, lo que calificó como injusto.

"No me dejaron sacar mi cama, apenas saqué algunas cosas, no sé qué voy a hacer, dónde voy a vivir. Estaré aquí afuera o en la carretera porque no puedo irme a otro lado", aseguró la mujer entre lágrimas e impotencia.

Ariel de Luna, juez de control de la quinta región judicial, resolvió el pasado 29 de marzo del 2001, que el predio fuese desalojado y devolverse la posesión a Georgina Vázquez Pérez, legítima dueña.

Las autoridades otorgaron 72 horas a las familias para que retiraran sus pertenencias a fin de proceder a derribar los 300 inmuebles y cumplir con la orden del juez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL