Delgado propone que elección de candidatos a dirigencia de Morena sea por encuesta

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, el diputado federal Mario Delgado, propone que las candidaturas guindas para la próxima contienda electoral se decidan por encuestas cuando no exista consenso.

Durante una visita a Guadalajara para promover sus aspiraciones partidistas, el legislador indicó que las encuestas son una vacuna contra el dedazo o los amiguismos, pues se cuenta con el respaldo de la gente.

Opinó que debido a que la siguiente dirigencia nacional de su partido se definirá por una encuesta, ésta contará con la legitimidad y la fuerza necesaria para llamar a la unidad de Morena y concentrarse en el trabajo de organización social para afrontar la contienda electoral de 2021.

Señaló que el partido tiene que estar al lado del presidente de la república sin titubeos, sin dudar en las posiciones más difíciles, y eso es lo que se propone desde la dirigencia nacional si logra llegar al cargo.

“Es un momento histórico que está viviendo nuestra patria, es un momento de transformación. El Presidente gobierna con la plataforma de Morena, por lo tanto Morena tiene que estar ahí a fondo, acompañando al presidente en la lucha contra los conservadores, pero profundizando la velocidad de los cambios”, dijo.

Ante representantes de los distintos grupos políticos de Morena en Jalisco, Delgado señaló que una condición para garantizar que quien obtenga un cargo de elección popular o de gobierno por este partido es que su actuar sea responsable y apegada a los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

“Un partido mientras más abierto, más apegado debe ser a sus principios, ninguna coyuntura electoral es a costa de los valores que tenemos. Prometimos regenerar la vida pública del país y eso significa que todo aquel representante de Morena, sea en un cargo de elección, sea en un cargo de gobierno, debe cumplir estrictamente los principios de Morena de no mentir, no robar, no traicionar e impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación”, señaló.

En su opinión, es urgente retomar la organización social para ajustar la estructura electoral del siguiente año, pues este trabajo se dejó de hacer desde que se ganó la contienda de 2018 y el partido tiene que ser, además, un espacio natural para promover la participación política de la mujer sin acoso y sin violencia, así como la de los jóvenes, los pueblos originarios, la diversidad sexual y los migrantes.

“Lo más importante es que todos nos convirtamos en promotores de la unidad, debemos ser conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos. El presidente de la República ya hizo una gesta muy difícil durante más de 20 años y logró establecer el gobierno de la transformación con el apoyo del pueblo de México. La continuidad de ese proyecto va a depender de todos quienes estamos aquí y todos allá afuera que simpatizan con el proyecto alternativo de nación”, refirió.

maot/rcr