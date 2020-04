Covid-19: Universidades de Oaxaca retiran a médicos internos de hospitales

Ante la emergencia sanitaria que enfrenta el país y la entidad, derivada de la enfermedad Covid-19, todas las universidades de Oaxaca que integran la Comisión Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CEIFRHS) determinaron retirar a los médicos internos que completaban su formación en los distintos hospitales del estado.

En el caso de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), a través de la Facultad de Medicina y Cirugía, se informó que la decisión tiene un carácter “parcial y temporal” y fue tomada en reuniones colegiadas de la comisión Interinstitucional, llevadas acabó ayer y hoy, y que estará vigente desde este miércoles y hasta el día 30 de abril.

“Se tomó el acuerdo de retirar parcial y temporalmente, del 8 al 30 de abril, a los médicos internos de los hospitales, para lo cual se coordinarán acciones con los directores para hacerlo de forma ordenada y escalonada en beneficio de los pacientes”, informó la UABJO.

El texto hace referencia a un oficio previo emitido por la Dirección de Enseñanza y Calidad, con fecha de este día y con el asunto “Retiro de médicos internos”.

En él se explica que deben ser retirados “de forma parcial y temporal los médicos internos de pregrado de los hospitales del IMSS, ISSSTE, y los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), quedando a cargo de su institución educativa”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el doctor Luis Manuel Sánchez Navarro, director de la Facultad de Medicina de la UABJO, explicó que sólo de esa casa de estudios suman 238 los alumnos de sexto año que se ordenó fueran retirados de los hospitales.

Consultado sobre el carácter “parcial” de la orden de retirar a los médicos internos, el director de Medicina explicó que algunos de los jóvenes quieren permanecer en las instituciones de salud para hacer frente a esta contingencia y en dichos casos “le corresponderá a la institución educativa estar vigilante de que se les dote de insumos y materiales necesarios”.

El director enfatizó que esto se trata de una decisión personal de los médicos internos, pues “la postura institucional, a petición del rector Eduardo Bautista, es que se retiren para que se les capaciten en el tema del 8 al 30 de abril”.

Si alguno de ellos decide permanecer en su hospital, el oficio de la Dirección de Enseñanza y Calidad indica que estos deben solicitarlo formalmente al hospital, la universidad y dicha dirección, “eximiéndola de cualquier responsabilidad”.

Respecto a que su retiro sea paulatino, el médico indicó que al estar algunos internos en hospitales del interior del estado como Salina Cruz o Juchitán, deben terminar con la atención médica que desempeñan en ese momento, pues no pueden abandonarla.

“Si están dializando a un paciente, tienen que entregarlo al médico responsable o adscrito. Si están haciendo guardia, no pueden abandonarla, si no completarla”.

También descartó que alguno de los médicos internos haya estado expuesto al virus en dichos hospitales y que se necesite practicarles una prueba de Covid-19, pues señaló que la entidad no está en una situación de alarma o emergencia, lo que, aclaró, no significa que no vayamos a llegar a ese a panorama. “No fueron sujetos de exposición al virus, pues no atendieron a pacientes positivos”, señaló.

“Hay que ser prudente en las decisiones institucionales. No son tiempos de populismo, sino de responsabilidad social e institucional”, finalizó.

MAOT