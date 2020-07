Este lunes reanudaron las actividades en diferentes áreas del Hospital General de Juchitán "Macedonio Benítez Fuentes", luego de permanecer en cuarentena por 17 días debido a un brote por Covid-19 que dejó 170 contagios entre su personal laboral, convirtiéndose en uno de los peores brotes en unidades médicas del país.

Felix Marín Carballido, subdelegado sindical de este nosocomio, informó que ayer regresaron 270 trabajadores después del cierre que tuvo debido a que se quedó sin personal para brindar atención a los habitantes; sin embargo, afirmó que siguen en aislamiento los empleados más vulnerables y con enfermedades crónicas, como medida de protocolo.

Este hospital sólo mantuvo en operaciones el servicio de urgencias durante esos 17 días, pero ahora todas las áreas, incluyendo la de Covid-19 con Triage de casos, ya está en funcionamiento.



Durante una semana, a partir del 8 de julio, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) realizaron un tamizaje a 183 profesionales de la salud de dicha unidad, de esta cifra el 63% resultó positivo al virus, por lo que se procedió a activar estado de cuarentena en el nosocomio, para la protección tanto del cuerpo médico como de la población.

Informaron que del 11 al 27 de julio se reforzaron las acciones para minimizar riesgos médicos y de operación, entre ellas, la sanitización de las diferentes áreas del hospital, así también que se continuará con la dotación de manera constante de equipos de protección personal, correspondientes según el lineamiento nacional vigente.

Durante este tiempo de cuarentena del hospital, los pacientes internados en el lugar que recibían atención médica por Covid-19 fueron referidos a la red de hospitales de la jurisdicción sanitaria, que consta de 13 unidades médicas, con una disponibilidad de camas del 58%, designadas para la atención de pacientes positivos por Covid-19.

Los SSO se comprometieron a mantener la vigilancia activa, la atención de casos sospechosos y el seguimiento puntual del personal médico que resultó afectado por la enfermedad respiratoria en el hospital "Macedonio Benítez”.

Desde que comenzó la contingencia por pandemia en la entidad, la subdelegación sindical advirtió que no se tenía capacidad para hacerle frente debido a la falta de insumos y equipo necesario, pues en su momento denunciaron que recibían de los SSO cubrebocas de mala calidad, hechizas o deficientes, que no cubrían las normas sanitarias; además, el área de enfermería colocó el 16 de mayo una manta en la entrada del hospital para informar que no tenían capacidad para recibir muchos pacientes ya que no son hospital Covid sino de segundo nivel.

La alerta de un brote por Covid-19 comenzó el domingo 21 de junio, cuando salieron positivos dos médicos y tres enfermeras que atendieron a una paciente de Santa María Xadani en el área de urgencias. Después esa paciente falleció en su casa, por lo cual a partir de entonces se emitió la alerta de contagio y se realizaron otras pruebas a personal con síntomas, por lo que en principio salieron positivos en total 20 trabajadores.

Esta cifra alarmó a toda la base trabajadora del hospital de Juchitán, por lo que exigieron la sanitización del lugar y la aplicación de pruebas rápidas

Hasta el momento, la entidad suma 9 mil 928 casos de Covid-19, así como 887 fallecimientos por esta enfermedad.

Y de los 164 casos nuevos que se reportaron en las últimas 24 horas, estos se encuentran distribuidos en 46 municipios, siendo los que mayor número presentaron: Oaxaca de Juárez con 32, San Juan Bautista Tuxtepec con 18, Salina Cruz y Juchitán de Zaragoza nueve cada uno, Santa Cruz Xoxocotlán y Matías Romero Avendaño siete cada uno, Huajuapan de León y Miahuatlán de Porfirio Díaz seis cada uno.