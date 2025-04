Erlen Armenta perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil que era conducido por un menor de edad, en el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22.46 horas en la intersección de la avenida Internacional y calle 35, en la colonia Burócrata, donde quedó el cuerpo sin vida del ciclista, área con una vía de circulación vehicular asfaltada, con espacio para dos carriles de tránsito este-oeste, un carril exclusivo para bicicletas al norte y un espacio habilitado como estacionamiento en cordón al sur.

De manera extra oficial se informó que Erlen de 44 años de edad, un reconocido jugador de sóftbol fue arrollado por dos menores que transitaban en un auto a exceso de velocidad.

La Policía Municipal que actuó como primer respondiente no presentó ninguna persona detenida ante el Ministerio Público.

Lee también Irrumpen en centro de rehabilitación en Culiacán cinco pacientes resultan heridos; suman 9 muertos

La Fiscalía investiga

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que abrió carpeta de investigación para esclarecer los hechos donde Erlen Armenta perdió la vida en un hecho de tránsito tipo choque.

"La investigación contempla el Informe Policial Homologado (IPH) elaborado por oficiales de la Policía Municipal, en su calidad de primera autoridad respondiente, quienes no pusieron a disposición de esta representación social a personas detenidas relacionadas con el incidente, como se asegura en algunas publicaciones en redes sociales".

Durante la inspección del lugar, personal de Servicios Periciales constató la existencia de señalización que limita la velocidad máxima a 40 kilómetros por hora, así como indicaciones claras sobre el uso exclusivo del carril norte para bicicletas.

También se observaron reductores de velocidad y señalamientos que permiten el estacionamiento únicamente en el lateral sur.

El personal ministerial realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios y el análisis técnico del entorno, a fin de determinar con precisión la dinámica del hecho y la responsabilidad de terceros.

La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso con la legalidad y el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad; se continuará con la investigación hasta las últimas consecuencias, garantizando que este lamentable suceso no quede impune y que se actúe con firmeza en la procuración de justicia.

Lee también Alcalde de Coixtlahuaca, Oaxaca es encarcelado; pobladores exigen rendición de cuentas y transparencia

Familia exige justicia

A través de redes sociales, la familia de la víctima exige justicia. ¿Cómo es justo que nuestras autoridades digan que por falta de pruebas salen en libertad los que atropellaron a mi hermano? ¿Qué se ocupa para que se haga justicia en este lugar?

Ahora fue mi hermano, mañana ¿quién será?

"Las autoridades tan competentes que tenemos, así seguirán. Ellos muy campantes y una familia quebrada por el dolor y la decepción. Bien dicen que San Luis es un pueblo sin ley"

Edith Armenta retrató el triste momento que viven: "Este ha sido un duro golpe para toda la familia, mi madre llorando la pérdida de su hijo; una esposa devastada por el dolor y por la ausencia de su compañero de vida; una hija preguntando por su papá y toda la familia llorando por el ser amado que no volverá".

Reprochó la situación, cree que no habrá consecuencias por ser hijo de una persona con influencias.

Lee también Vinculan a proceso a Uriel “N”; es acusado del feminicidio de Aylin, estudiante de Psicología en la UAEM

No habrá encubrimiento: alcalde

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado dio a conocer el posicionamiento del alcalde César Iván Sandoval Gámez.

“Como alcalde de San Luis Río Colorado, quiero expresar personalmente mi profundo pesar por el lamentable accidente ocurrido la noche del jueves pasado, en el que una persona perdió la vida de manera trágica".

"Acompaño con respeto y sinceridad a la familia que hoy atraviesa por un dolor irreparable. Como ser humano, como padre de familia, y como servidor público, me duele profundamente esta pérdida. No hay palabras que puedan aliviar el sufrimiento de quienes hoy enfrentan esta tristeza".

He sido claro desde el primer momento: no hay espacio para la impunidad. Este gobierno no protege intereses particulares ni tolera actos fuera de la ley, sin importar de quién se trate, externó.

"La legalidad debe prevalecer, y confío plenamente en el actuar de la Fiscalía Estatal para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades con total imparcialidad y apego a derecho".

Tengo conocimiento que el presunto responsable de este hecho, un menor de edad e hijo de Tania Castillo, una funcionaria de este Ayuntamiento, ya fue puesto a disposición de la Fiscalía Estatal. Reitero mi posición: no hemos metido ni meteremos las manos, ni en este ni en ningún caso fuera de la legalidad, aseguró el presidente municipal.

"A la ciudadanía le reitero mi compromiso de encabezar un gobierno responsable, sensible y respetuoso de las instituciones. Seguiremos actuando con transparencia y firmeza, porque creemos en la legalidad y en el valor de hacer lo correcto", prometió Sandoval Gámez.

Lee también Retiran 51 nuevas cámaras clandestinas en Sinaloa; suman mil 807 equipos desmontados

Funcionaria y madre del menor

Tania Castillo Salazar, directora de Turismo en el municipio y madre del joven involucrado en el accidente de tránsito publicó en sus redes sociales un comunicado dirigido a la comunidad sanluisina.

Tras lamentar los hechos y reconocer que su hijo de 17 años de edad iba al volante informó que el joven fue detenido y liberado, no por tráfico de influencias ni por un trato especial, sino porque la ley de justicia para adolescentes así lo establece para cualquier menor edad.

"Mi hijo y yo seguimos en la ciudad, jamás nos escondimos, nos presentamos ante la fiscalía dando la cara y datos como debe de ser para que puedan localizarnos", externó.

"A mi hijo se le hicieron las pruebas necesarias, y los resultados arrojaron que no iba, bajo ninguna circunstancia, en efecto de alguna sustancia".

Agregó que atenderán todas las instrucciones que les den las autoridades.

"Nosotros como familia, sabemos el sentir de perder a un familiar y no somos insensibles ante esta tragedia, al contrario, nos sumamos al dolor de la otra familia afectada, he insisto que tanto yo, como mi hijo, que es menor de edad, lamentamos mucho esto que ha pasado, nadie lo hubiera querido para ninguna de las dos familias, no es nada fácil lo que estamos pasando".

Precisó que hizo esta declaración para evitar la desinformación de odio, amenazas de muerte que se están generando en torno al caso.

Familiares, amigos y deportistas se despidieron este fin de semana de Erlen Armenta en el Estadio Lázaro Cárdenas donde le hicieron un homenaje.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL